Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse (Covid-19) tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Uzun yıllar farmakoloji alanında yurt dışında çalışmalarını sürdüren ve Nobel ödüllü bilim insanları Sir John Vane ile Sir Martin Evans ile çalışma imkanı da Prof. Dr. Benter, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve sonunda sınırlarımıza kadar dayanan koronavirüs (Covid-19) salgınına, 90'lı yıllarda hipertansiyon ve diyabet hastalarında kalp damar problemlerinin tedavisi üzerinde çalışırken buldukları bir mekanizmanın çare olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Benter, “90'lı yıllarda Amerika'da Cleveland Clinic Hastanesi'nde yaptığımız bu araştırmada yeni bir mekanizmayı ortaya çıkardık. 'Angiotensin proteini'nin baskılanmasının birçok hastalığa çare olabileceğini gösterdik. Koronavirüs de bu ACE2 proteinine bağlanarak hücreye giriyor. Ben, geçtiğimiz haftalarda verdiğim bir konferansta bu proteinin baskılanmasıyla, virüsün hücreye girişinin önlenebileceği, böylece vücuda zarar veremeyeceğini söylemiştim. Dünyaca ünlü Science dergisinde daha yeni yayınlanan bir makaleye göre, ABD'de University of Texas ve National Institute of Health'ten araştırmacılar benim önerdiğim metod üzerinden çözüm üretmiş. Araştırmacılar, Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan 'anahtar' enzimi tespit etti. Araştırmada Covid-19'un SARS'dan biel daha güçlü bir şekilde bu enzime bağlandığı ortaya çıkarıldı. Yani aslında koronavirüsün anahtarı ACE2 proteini. Bu da benim çalışmamı doğruladı aslında" dedi.