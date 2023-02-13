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Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina! Tek bir camı bile kırılmadı

13.02.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi binası dikkat çekti. Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da, depremin şiddetine rağmen kentin ilk akıllı binasının tek camı bile kırılmadı.

Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina! Tek bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’da bulunan cam bina depremde hiçbir hasar almaması ile görenleri şaşırtıyor. 2015 yılında projesine, 2020 yılında da de inşaatına başlanarak 2022 yılı Eylül ayında hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi, kentin ilk akıllı bina olma özelliği taşıyor.

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Deprem standartlarına uygun olarak yapılan binanın depremde tek bir camı bile kırılmadı. Depremi hasarsız atlatan bina yanındaki çöken binalara rağmen hasarsız bir şekilde ayakta durması sebebiyle görenleri şaşırtıyor.

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Adıyaman’da yaşayan Ramazan Bek isimli vatandaş, “Sağlam yapılmış. Tek bir camı bile kırılmamış. Sağlam olduğu için yıkılmamış” dedi.

İHA

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deprem Adıyaman bina

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