Binlercesi öldü! Kahreden görüntü

Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesi düştü, gölette neredeyse kıyı kesimlerde su birikintileri kaldı.

Su seviyesinin azalmasıyla telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu.

Kurtbey Köyü Muhtarı Feridun Batan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesinin dip seviyeye geldiğini belirtti.

Sudaki oksijen oranının azalmasından dolayı balık ölümlerinin meydana geldiğini ifade eden Batan, "Mayıs ayından beri yağış yok. Kıştan çıktığımızda göletteki doluluk oranı yüzde 20 civarındaydı. Su azlığından dolayı tarımsal sulamada yapmıyoruz. Suyun iyice çekilmesinden dolayı balık ölümleri yaşanıyor. Göletimiz doğal yollarla doluyor. Kuraklık olduğu için su seviyesi düştü. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı. Su olmayınca hayat olmuyor. Beklenen yağmurlar olmazsa iki gün sonra kalan suda bitecek. Yürüyerek karşıdan karşıya geçecek duruma gelecek." diye konuştu.

AA

