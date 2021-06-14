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BioNTech aşısı neden kol ağrısı yapar? Aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

14.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında en etkili silahlardan biri olan BioNTech aşısı, pandeminin bitmesi için hepimizi umutlandırdı. BioNTech aşısı olan vatandaşların en belirgin şikâyeti ise kol ağrısı oldu.

BioNTech aşısı neden kol ağrısı yapar? Aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19, hemen her alanda yaşam biçimlerimizi değiştirdi. Sokağa maskesiz çıkamaz olduk. Geçen seneden beri gözümüz kulağımız aşı haberindeydi. Güzel haberler bir bir gelmeye başladı. BioNTech aşısı olan pek çok vatandaş, aşı sonrası kol ağrısından şikâyet ediyor. Aşı olduktan sonra neler yapmak gerektiğini uzmanından öğrendik.

BİONTECH AŞISI NEDEN KOL AĞRISI YAPAR?

Pazartesi günü itibarıyla 40 yaşa kadar inen aşılama ile pandeminin biteceğine dair umutlar da yeniden yeşerdi. BioNTech aşısı olanların aşıyı yaptırmasının ardından kol ağrısı çektiği gözlendi. Kola iğne batırılmasından dolayı hafif ve orta şiddette bir ağrı uzmanlarca normal kabul ediliyor. Yan etki(ler) genellikle 12 ila 24 saat arasında ortaya çıkıyor. Bunlar çoğu zaman aşının virüse bağışıklık geliştirdiğinin işareti. Genel olarak yaşlılar daha az yan etkiye maruz kalıyor. Çünkü yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşılık verme gücü de zayıflıyor. BioNTech aşısında ikinci dozdan sonra ilkine göre daha bitkin hissetmek normal. Çünkü ikinci doz, bağışıklık sisteminde birinci dozla sağladığı karşılık verme gücünü daha da artırıyor.

Aşı, vücudumuza koronavirüse karşı antikor ürettiriyor. Ancak bağışıklık sistemimiz, aşı maddesini gerçek bir enfeksiyondan ayırt edemediği için vücudu korumak amacıyla iltihaplı kimyasallar salgılıyor. Bu da ateş, kas ağrısı, halsizlik ya da baş ağrısına yol açabiliyor.

AŞI OLDUKTAN SONRA AĞRI KESİCİ İÇİLİR Mİ?

Ağrımız olduğunda birçok insan ağrı kesiciye başvuruyor. Aşı olduktan sonra koldaki ağrıyı dindirmek için ağrı kesici kullanmak isteyenleri uzmanlar uyarıyor. Bazı bilim insanlarına göre aşı olduktan sonra ağrı kesici almamak gerekiyor. Çünkü ağrı kesici aşının etkinliğini düşürebilir. Bu nedenle dayanılamayacak bir ağrınız olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız öneriliyor.

BioNTech aşısı neden kol ağrısı yapar? Aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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