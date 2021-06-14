BioNTech aşısı neden kol ağrısı yapar? Aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19, hemen her alanda yaşam biçimlerimizi değiştirdi. Sokağa maskesiz çıkamaz olduk. Geçen seneden beri gözümüz kulağımız aşı haberindeydi. Güzel haberler bir bir gelmeye başladı. BioNTech aşısı olan pek çok vatandaş, aşı sonrası kol ağrısından şikâyet ediyor. Aşı olduktan sonra neler yapmak gerektiğini uzmanından öğrendik.

BİONTECH AŞISI NEDEN KOL AĞRISI YAPAR?

Pazartesi günü itibarıyla 40 yaşa kadar inen aşılama ile pandeminin biteceğine dair umutlar da yeniden yeşerdi. BioNTech aşısı olanların aşıyı yaptırmasının ardından kol ağrısı çektiği gözlendi. Kola iğne batırılmasından dolayı hafif ve orta şiddette bir ağrı uzmanlarca normal kabul ediliyor. Yan etki(ler) genellikle 12 ila 24 saat arasında ortaya çıkıyor. Bunlar çoğu zaman aşının virüse bağışıklık geliştirdiğinin işareti. Genel olarak yaşlılar daha az yan etkiye maruz kalıyor. Çünkü yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşılık verme gücü de zayıflıyor. BioNTech aşısında ikinci dozdan sonra ilkine göre daha bitkin hissetmek normal. Çünkü ikinci doz, bağışıklık sisteminde birinci dozla sağladığı karşılık verme gücünü daha da artırıyor.