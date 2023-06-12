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BioNTech'in bugün görülmesi beklenen davasının ilk duruşması iptal edildi

12.06.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Kovid-19 aşısının yan etkileri nedeniyle bir sağlık çalışanı Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine dava açmıştı. Davada BioNTech, Kovid-19 salgınından bu yana dünya çapında en büyük tazminat riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Hamburg Bölge Mahkemesi'nde başlayacaktı fakat duruşma reddihakim talebi nedeniyle iptal edildi.

BioNTech'in bugün görülmesi beklenen davasının ilk duruşması iptal edildi

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak kısa süre içerisinde tüm dünyada bir pandemiye dönüşen ve milyonlarca insanın can kaybıyla sonuçlanan koronavirüse karşı Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması aşı geliştirmiş, milyonlarca insan bu aşıları olarak koronavirüse bağışıklık kazanmıştı.

DAVA REDDİHAKİM NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülecekti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.

Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talep etmişti.

Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.

BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin BioNTech koronavirüs kovid-19

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