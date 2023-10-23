Biontech kanser aşısı geliştirdi! Beyindeki tümörleri yüzde 30 küçülttü

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi’nde biyoteknoloji firması Biontech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 15 yıldır üzerinde çalıştıkları kanser aşısının ilk sonuçlarının umut verici olduğunu açıkladı. Biontech’in geliştirdiği kanser aşısı CARVac’tan elden edilen ilk sonuçlarda tümörlerin büyümesini durdurabildiği ve hatta küçültebildiği açıklandı.

YAN ETKİLERİ NELER?

Aşının 44 hastaya dört doz halinde uygulandığı ve deneklerin yüzde 59’unda tümörleri en az yüzde 30 oranında küçüldüğü ifade edildi. Deneklerin yüzde 95’inde ise kanserin aşının ardından stabil hale geldiği ve büyümesinin durduğu belirtildi.

Aşı uygulaması sırasında deneklerden 23’ünde inflamasyon reaksiyonlarda doza bağlı bir artış gözlendiği aktarılarak, deneklerde tansiyon düşüklüğü ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görüldüğü belirtildi.

Biontech, 2030 yılına kadar yaklaşık 10 bin kanser hastasını tedavi etmeyi hedefliyor. (İHA)





