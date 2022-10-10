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BIOS yazma cihazı nedir, ne işe yarar? BIOS yazma cihazı neden kullanılır?

10.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIOS yazılımı, bilgisayarın açılış ve kapanışı sırasında sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını amaçlar. Donanımlar arasında köprü görevi gören BIOS, aldığı güncellemeler ile performansını artırır. Kimi zamanlarda güncelleme alamadığı için bazı sorunlar ile karşılaşılır. Bu sorunları ortadan kaldıran BIOS yazma cihazı nedir? BIOS yazma cihazı ne işe yarar?

BIOS yazma cihazı nedir, ne işe yarar? BIOS yazma cihazı neden kullanılır?

Üzerinde birçok sistemi barındıran bilgisayarların, bazı yazılımlar sayesinde sorunsuz bir şekilde çalışmaları sağlanır. Bu yazılımlardan birisi de BIOS’dur. Anakart üzerinde bulunan ve sistemlerin birbirleri ile arasında bağ kurmalarını sağlayan BIOS, yeni güncellemeler ile daha verimli hale gelir. BIOS ayarlar menüsü sayesinde bilgisayardaki birçok özelliğe erişim sağlanabilir. Ayarlar menüsü üzerinden ekran kartı ayarları, güncellemeler ve format atma gibi kullanıcılar için oldukça önemli işlemler yapılabilmektedir.

BIOS yazma cihazı nedir?

BIOS, bilgisayarların çalışma prensibinde önemli bir yazılım olduğu için kullanıcılar tarafından dikkat edilen bir konudur. BIOS üreticileri tarafından bazı zamanlarda çıkarılan yeni güncellemeler ile birlikte daha verimli hale gelirler.

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Bilgisayarlardan bilgisayara değişen BIOS sistemleri, bazen yeni çıkan güncel sürümü kabul etmeyebilir. Eski ya da güncel sürümü destekleme noktasında sorun yaşayan BIOS için yazma cihazları kullanılabilir. Bu cihazlar sayesinde güncelleme alamayan BIOS’lar tekrardan yazılarak kullanılabilir hale gelirler.

BIOS yazma cihazı ne işe yarar?

BIOS yazma cihazı çok kullanılmasa bile bazı durumlarda ihtiyaç duyulan bir alettir. Bu durumlar genellikle, güncelleme sırasında bilgisayarın güç kesintisi yaşaması sırasında BIOS’un işlevini kaybetmesi, normal kullanımdayken bilgisayarın ekranının siyah olarak sürekli kalması ya da yeni çıkan güncellemeleri yapamaması gibi durumlarda BIOS yazma cihazı kullanılır.

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BIOS yazma cihazı ile işlevini yerine getiremeyen BIOS çipi yerinden çıkarılır ve USB bellek biçiminde olan BIOS yazma cihazına takılır. Bilgisayara takıldıktan sonra sistem üzerinden BIOS çipi eşleştirmesi yapılır ve daha sonrasında sistem üzerinde bulunan bilgiler BIOS çipine yüklenir. Böylece sorun yaşanılan BIOS’lar tekrardan kullanıma açılırlar.


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