HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir adım daha atsa canından olacaktı! Mucize kurtuluş kamerada

Bir adım daha atsa canından olacaktı! Mucize kurtuluş kamerada

19.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yol kenarına bırakılan kilolarca ağırlıktaki cam parçası, rüzgarın şiddetiyle savrularak kaldırımda yürüyen kadının önüne devrildi. Bir adımla camın üzerine düşmesinden kurtulan kadın, olayı yara almadan atlattı. Genç kadın yaşadığı korkuyla şoka girerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Bir adım daha atsa canından olacaktı! Mucize kurtuluş kamerada

Olay geçtiğimiz pazar günü 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olaydan önceki gün akşam saatlerinde bir kişi getirdiği cam parçasını kaldırımda bulunan aydınlatma direğine yasladıktan sonra bölgeden ayrıldı. Ertesi gün ise sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle savrulan kilolarca ağırlıktaki cam kaldırımda yürüyen bir kadının bir adım önüne düşerek parçalandı. Kısa süreli şoka giren kadın olayı yara almadan atlatırken, o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

AW033546_01

'KAFASINA GELEBİLİRDİ'

Olay anını anlatan çevre esnaflarından Musa Elmalı, "Şurada dururken bayanın birisi buradan geçiyordu. Pat diye bir ses duydum. Duyar duymaz sağıma soluma baktım cam kırıkları düşmüş. Yukarıya baktım acaba yukarıdan mı düştü diye sonra baktım ki binadan değil. Farkına vardım ki binadan gelmemiş Allah muhafaza bu bayanın kafasına da gelebilirdi, farklı bir yerine koluna da gelebilirdi. Eğer gelseydi mutlaka bir yaralanma olayı olurdu. Allah korumuş. Bu tarz şeyler hiç yakışmıyor. Sonra kamera kayıtlarını görünce anladım ki direğe yaslamışlar. Baktıktan sonra anladım son anda kendini çekti. Akşam saatlerinde galiba bırakmış ertesi sabah ise rüzgarın şiddeti ile devrilmiş. Devrildikten sonra da yani Allah korumuş gerçekten. Ben şok oldum bir çocuk da oradan geçebilirdi. Çocuk olsaydı kendini koruyamazdı üstüne gelecekti ya yaralanma olurdu. Allah korusun büyük bir yaralanma da olabilirdi. Bu tarz şeylere birazcık dikkat etmek gerekir. Onu o şekilde oraya bırakmanın bir anlamı yok. 10 metre daha aşağıda çöp bidonu var oraya koysaydı hiçbir tehlikesi olmazdı" dedi.

AW033546_02

OLAY ANI KAMERADA

Kilolarca ağırlıktaki cam parçasının rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda yürüyen kadının önüne devrildiği ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anı çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin akşam saatlerinde getirdiği cam parçasını kaldırımda bulunan aydınlatma direğine yasladığı ve bölgeden uzaklaştığı, ertesi gün ise sabah saatlerinde bir kadının kaldırımda yürüdüğü esnada rüzgarın etkisiyle savrulan camın kadının önüne devrildiği görülüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyorOrmandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyor
Saç dökülenler dikkat! En iyi şampuandan 10 kat daha etkiliSaç dökülenler dikkat! En iyi şampuandan 10 kat daha etkili
İki ülke arasında yeni kriz!İki ülke arasında yeni kriz!
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi cam

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sevgilisinin kocası evi bastı! Kaçmak istedi

Sevgilisinin kocası evi bastı! Kaçmak istedi

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.