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Bir ailenin hayatına mâl olan araç kendi ömrünü "fazlasıyla" tamamlamış! İlan sitelerinde 200 bin TL'den aşağısına zor bulunuyor

28.11.2023 13:01 | Son Güncelleme:
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Siirt'te 6 Kasım'da devrilip yangın çıkan araçtan yalnızca baba Mehmet Yaşar sağ kurtulurken eşi ve 5 çocuğu feci şekilde can vermişti. Katliam gibi kazaya yol açan detaylar ağızları açık bıraktı! Aynı modeli ilan sitelerinde 200-300 bin TL'den aracın ekonomik ömrünü çoktan tamamladığı ortaya çıktı. Ayrıca yangının çıkış nedeninin aracın hatalı kullanımından kaynaklanamayacağı belirlendi. Kahreden kazaya ilişkin bilirkişi raporunda aracın 29 yaşında olmasına da dikkat çekildi.

Bir ailenin hayatına mâl olan araç kendi ömrünü "fazlasıyla" tamamlamış! İlan sitelerinde 200 bin TL'den aşağısına zor bulunuyor

Feci kazanın ardından Yaşar ailesinden geriye yalnızca baba Mehmet Yaşar ile o sırada araçta bulunmayan 8 yaşındaki Nuarin kaldı. Kurtalan ilçesinde meydana gelen kaza hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda aracın yaşından ömrünü tamamlamış olmasına çarpıcı detaylar yer aldı.

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Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Gözpınar köyü mevkisinde 6 Kasım'da devrilen otomobilde çıkan yangında Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) yaşamını yitirdiği, baba Mehmet Yaşar'ın yaralı kurtulduğu kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı.

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4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, otomotiv, makine ve elektrikte uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 7 sayfalık rapor Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, aracın teknik özellikleri, muayene işlemleri ve keşif esnasındaki bulgu ve tespitlere yer verildi.

Yapılan incelemede aracın plastik aksamlarının, iç döşemelerinin, direksiyon ve ön göğüs bölgesi ile yolcu ve sürücü koltuklarının tamamen yandığı, araçta sadece koltukların demir iskeletinin kaldığı belirtilen raporda, LPG tankında herhangi bir deformasyon, çatlak veya patlama şeklinde bir hasar bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, elde edilen delillere göre yangının başlangıç noktasının motor bölgesi olduğunun belirlendiği aktarılarak, "Egzoz manifoldundaki (silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusu) yanmış gaz sızıntısı ile LPG gazı sızıntısının oluşturduğu ısıl basınç motor kaputunun içini basınçlı bir kap durumuna getirerek patlama sonrası kaputu patlatmış ve öne doğru fırlatmış olduğu anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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LPG TANKI 2022'DE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Yapılan incelemede aracın 30 Aralık 2022'de muayene istasyonuna giriş yaptığı ve araç sahibinin muayene öncesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan LPG tüpünü yenilediği bilgisinin yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Arka bagajda bulunan LPG tankının 2022'de değiştirilmiş olduğu, 2032 yılına kadar kullanılabileceği, yangın ile LPG tankı arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı, yakıt tankı ile motor arasındaki LPG tesisat borularında herhangi bir deformasyon olmadığı gözlemlenmiştir."

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YANGININ MEKANİK ARIZA KAYNAKLI OLDUĞU KANAATİNE VARILDI

Raporun sonuç ve kanaat bölümünde, metal erimesinin bulunduğu tek bölgenin motor çevresi olması, yüksek sıcaklık ve gaz sıkışmasının neticesinde motor kaputunun içten dışa doğru patlayarak 180 derece açılması ve olay anını gösteren fotoğraflarda bölgesel alev kümesinin motor ile radyatör arasındaki iç bölgede bulunması yönündeki bulguların, yangının araçtaki mekanik arıza kaynaklı meydana geldiği kanaatini oluşturduğu belirtildi.

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ARAÇ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ

Kaporta ve alt takımlarda dışarıdan fiziki darbe emaresi bulunmaması hususu dikkate alındığında yangının başlangıcı itibarıyla dış etken kaynaklı olmadığı, bu bakımından yangın başlamasının nedeninin aracın hatalı olarak kullanımından kaynaklı olamayacağı kanaatine ulaşıldığı aktarılan raporda, şöyle denildi:

"Yangın hadisesinin öncesine ait olarak aracın bakımlarının eksik veya yetersiz olduğu kanaati oluşmakla beraber aracın 29 yaşında ve ekonomik ömrünü fazlasıyla tamamlamış olması, muhtelif yüzeylerinde çürümelerin bulunması ve aracın yaşı itibarıyla motor bölgesindeki temel ekipmanlarda oluşan ısıl deformasyonların olması hususları dikkate alındığında, olay anı itibarıyla kaçınılmazlık faktörü yüksek ve önlenebilirlik katsayısı düşük olan yangın hadisesinin meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır."

Mehmet Yaşar'ın kullandığı 72 KA 229 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, LGP'li olduğu öğrenilen otomobil alev almıştı.

Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin 8 yaşındaki Nuarin adlı kızları anneannesinin yanında kaldığı için kazadan kurtulmuştu.

(AA)

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Araç Otomobil kaza
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