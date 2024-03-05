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Bir aileyi hayattan koparan kaza: En mutlu günlerinin dönüşünde can verdiler! Otobüs iddiası tepki çekti: "Adli cinayet gibi"

05.03.2024 14:20
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Gece yarısı sularında TEM Otoyolu'nda meydana gelip bir ailenin yok olmasına yol açan kazanın detayları ortaya çıktı. Ailenin kızlarının nikah töreninden döndüğü belirlendi. Kazanın otobüsün aileyi TEM Otoyolu'nun kenarında bırakması sonucu gerçekleştiği iddiası tepki çekti. Kazaya neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Bir aileyi hayattan koparan kaza: En mutlu günlerinin dönüşünde can verdiler! Otobüs iddiası tepki çekti: "Adli cinayet gibi"

Bir aileyi yaşamdan koparan kazadan ihmal çıktı! Saat 03.00 sularında TEM Otoyolu'nda bir otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye çarpmıştı. Hayatının kaybeden aile üyelerinin cenazeleri memleketleri Samsun'a gönderilmek üzere gasilhaneye götürüldü. Ailenin yakını ve aynı zamanda Samsun Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı olan Eyüp Baş, "Adli cinayet gibi bir kaza" dedi.

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TEM Otoyolu Tuzla Fatih Mahallesi mevkisinde, Edirne istikametinde ilerleyen 35 KD 5720 plakalı otomobil, 00.50 sıralarında Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri çıkışında yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur (48), eşi Melek Okur (44) ile çocukları Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ve yakınları Fatma Gürsoy'un (59) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla tedbiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından emniyette götürülerek ifadesi alınan Soner K, adliyeye sevk edildi.

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AİLE KIZLARININ ANKARA'DAKİ NİKAH TÖRENİNDEN DÖNÜYORMUŞ

Olay sonrasında Adli Tıp Kurumuna götürülen 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Vefat edenlerin yakını ve Samsun Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şükrü Okur'un kızının Ankara'da nikah töreni olduğunu, nikaha katılan ailenin de otobüsle İstanbul'a döndüğünü anlattı.

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Otobüsün TEM Otoyolu'nun kenarında yolcuları bırakması sonucu olayın gerçekleştiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:
"Otobüs sürücüsünün, yolcu istemesine rağmen indirmemesi gerekir. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi, oradan sevkiyat sağlaması gerekiyordu. Adli cinayet gibi bir kaza. Federasyon olarak olayın takipçisi olacağız. Alınan raporlara göre, adli mercilere başvuracağız. Vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin bu şekilde olmaması gerekiyordu. Otobüs firmasının yaptığı hatadan dolayı bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ne yazık ki vatandaşlarımızı bu şekilde kaybettik, üzgünüz."

Ailenin Pendik'te ikamet ettiğini anlatan Baş, otobüs firmasının henüz belirlenemediğini söyledi.

Adli Tıp Kurumundan cenazeler, memleketleri Samsun'a götürülmek üzere Kartal'daki gasilhaneye gönderildi. Cenazelerin yarın Yakakent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tem otoyolu
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