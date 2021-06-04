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  4. Bir aileyi yok etmişti! Katliamın nedeni ortaya çıktı

Bir aileyi yok etmişti! Katliamın nedeni ortaya çıktı

04.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı öldüren Yavuz Şanlı’nın, cinayetleri, daha önce satılan arazilerin parası ve miras paylaşımı nedeniyle yaptığı ortaya çıktı. İki aile arasında yıllar önce satılan bir arazinin parasının paylaşımı nedeniyle sorun yaşandığı, bir süre önce de miras nedeniyle yapılan arazi paylaşımında tekrar tartışma çıktığı öğrenildi.

Bir aileyi yok etmişti! Katliamın nedeni ortaya çıktı

Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde amca çocukları Gökhan Şanlı ve Yavuz Şanlı arasında kahvehane önünde tartışma çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Olayın ardından Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı. Yavuz Şanlı amcası Saffet ile yengesi Nuran Şanlı’ya kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Gökhan Şanlı’yı da vuran Yavuz Şanlı, otomobille kaçtı. Şanlı çifti olay yerinde, evli ve 3 çocuk babası kuzeni Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Arbede sırasında yaralanan Yavuz Şanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

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5 Mayıs günü ise Saffet Şanlı ile kardeşi Salih Şanlı arasında kavga çıkmıştı. Araya giren Saffet Şanlı’nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı’nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Salih Şanlı çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılmıştı.

İki aile arasında yıllar önce satılan bir arazinin parasının paylaşımı nedeniyle sorun yaşandığı, bir süre önce de miras nedeniyle yapılan arazi paylaşımında tekrar tartışma çıktığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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