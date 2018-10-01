Bir anda bağırsaklarından kan gelmeye başladı!

Goulding acılı tavuklu Çin eriştesi yeme yarışmasına katıldı. Eve döndükten sonra karın ağrısı çekmeye başlayan genç kadının bağırsaklarında kanama başladı.
Dört gün boyunca kanaması devam edince genç kadın durumu ailesine söylemek zorunda kaldı ve hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar genç kadına kolonoskopi uyguladı ve iltihabi bağırsak hastalığı teşhisi koydu.
"DENEMEYE DEĞERDİ"
Genç kadın, hastanedeki tedavi sürecinde dahi yaptığı çılgınlığın her şeye rağmen denemeye değer olduğunu söyledi.
"Bu meydan okumanın 'ölümcül' olduğunu söyleyebilirim fakat kesinlikle çok başarılıydı. Tüm yemeğe bitirebileceğime emindim fakat bu denemenin hastanede biteceğini tahmin edemedim" dedi.
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