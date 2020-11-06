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Bir anda üzerine devrildi! Korkunç anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yol çalışması yapılan noktada bulunan çam ağacı bir anda durakta bekleyen ticari taksinin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bir anda üzerine devrildi! Korkunç anlar

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Acılık Caddesi üzerinde yaşandı. Zonguldak Belediyesi'nin Acılık'tan Asma'ya bağlantı yolu çalışmaları sırasında bir ağaç durakta bekleyen ticari taksinin üzerine devrildi. Dehşet anlarının yaşandığı sırada büfe önündeki vatandaşlar gürültüyle sağa sola kaçışmaya başladı. Saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

DEVRİLEN AĞACI EKİPLER KALDIRDI

Yaşananların ardından devrilen ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı. Camları kırılan ticari taksi ise sürücüsü tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan esnaf Recep Ateş, "Belediye yol çalışması yaparken ağaç zaten pek kökü yoktu. Ağaç birden devrildi. Arabanın üzerine düştü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Yıkılırken 'kaçın' diye bağırdılar. İnsanlar kaçıştılar. Bir tek araçta maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

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İHA

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