Bir anlık gaza geldi, vücuduna bastığı steroid iğnesi hayatının hatası oldu! Ünlü olma hayalleri kurarken kabusu yaşadı

Başlangıçta sadece kayıt olduğu spor salonunda çalışarak vücudunu geliştirmeye çalışıyordu Serkan Aydınlı, ancak Antalya'daki yarışmayı duyunca aklına stereoid iğnesi kullanmak geldi. O iğne genç adamın hayatının en büyük pişmanlığı oldu. "Tanınırım dedim, doktorları dinlemedim. Bir iğneyle hayatımı kaydırdım" diyen Aydınlı'nın son hali de dikkat çekti.

Küçükçekmece’de ailesiyle yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, yıllar önce profesyonel olarak sporla ilgilenmek istedi. Bir salona kayıt olup düzenli olarak spor yaparak vücudunu geliştirmeye çalıştı. İddiaya göre birkaç yıl önce Antalya’da yapılması planlanan vücut geliştirme yarışmasına katılmak isteyen genç adam, bunun için kas kütlesi ile fiziksel güç artışı sağlayan steroid iğnelerinden doktorların önermemesine rağmen yaptırdı.

Bir süre sonra rahatsızlıklar hisseden Aydınlı, edinilen bilgiye göre bir kliniğe giderek hormon testi yaptırdı. Sonuçlar sonrası doktorun, yaptırdığı iğneleri anladığını söyleyen Aydınlı’ya tedavisi için tavsiyelerde bulunuldu. Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç adam, sporu bırakıp alkol kullanmaya başlarken kilo problemi de baş gösterdi. Yaklaşık 1,5 yıl içinde 100’den fazla kilo alan genç, hareket etmekte de zorlamaya başlayınca tedavi olmak için hastanenin yolunu tuttu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Aydınlı, Genel Cerrahi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut ile görüştü. Prof. Dr. Karabulut, genç adam için hemen tedavi sürecini başlatırken birçok branşın değerlendirmesinin ardından hastanın, tüp mide ameliyatı olmasına karar verildi. Ameliyatın başarılı geçmesi hem ekibi hem de Aydınlı'yı sevindirdi. Operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Aydınlı, kimsenin doktor önerisi olmadan herhangi bir ürün kullanmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Karabulut ise hastanın tedavisi ve durumuna ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Karabulut, doktor tavsiyesi olmadan hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerken şuursuz ve uygunsuz şekillerde kullanılan ürünlerin hayati sonuçları olabileceğine vurgu yaptı.

“YARIŞMAYA KATILIRIM, TANINIRIM GİBİSİNDEN İĞNEYİ YAPTIRDIM”

Yaşadığı sıkıntıları anlatan ve şu an kilo vermeye başlamaktan mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, “Sürekli yemek yiyordum, hareket etmiyordum, yattığım yerden hiçbir zaman asla kalkmıyordum. Tüm ümidim bitmişken bir gideyim, bakayım, en fazla ne olacak ki dedim. Daha önceki hastaneler ameliyat için beni kabul etmedi, Mehmet Hoca kabul etti. 224 kiloyla ameliyata girdim, şu an 189 kiloyum ve hedefim inşallah 95 kilo. Sporcuydum, spor yapıyordum, yarışma dediler, ben bir anlık gaza geldim. Ağır bir şekilde spor yapınca kas yapmaya başladım, vücuduma steroid iğnesi basayım dedim, zararlarını bilmiyordum. Vücuduma iğneyi basıp o da sahte çıkınca baya bir sıkıntılar yaşadım, kaslarım ödeme çevirdi, yağa döndü. Sıkıntı yaşayınca benim psikolojim alt üst oldu, kendimi alkole verdim. Bir anlık gaza geldim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden ama maalesef dediğim gibi olmadı. İlk önce ürünü vurduğumda ilk hafta güzel sonuç aldım, ikinci ürünü vurduğumda kaslarım yağ oluyordu. Mecburen test yaptırdım, doktorum direkt anladı, ‘Vücuduna iğne vurmuşsun’ diye söyledi. Ben de o psikolojiyle mecburen sporu bıraktım. Zaten spor yaptığım salonun sahibi yasak olduğu için çıkışımı verdi” dedi.

“1 SENEDE YAPACAĞINIZ ŞEYİ 2 SENEDE YAPIN”

Yaptığından büyük pişmanlık duyduğunu ve doktor tavsiyesi olmayan hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini ifade eden Aydınlı, sözlerini şöyle devam etti: “Hayatımı bir iğneyle kaydırdım, bu hale geldim. Bu bir hevesle yapılan bir şey, steroid iğne olayları, insanlara bir hevese kanmayın diye söylüyorum. En fazla 4-5 sene sonra sağlığınızdan olma ihtimaliniz var, böbreklere, karaciğere zararı var, ben bunu gördüm, iğneden sonra yürüyemiyordum. Sporu bırakınca bir süre böbrek ilaçları kullandım ama şunu söylüyorum; iyi bir şey değil, bunu kendim de gördüm, doktorunuz tavsiye etmiyorsa, eğer bir şeyi doktorunuz vermediyse kullanmayın lütfen. İkinci tüp beni mahvetti o yüzden bu hale geldim. Ben kaç doktora gittim hiçbiri o iğneyi vurmadı, söylediler, uyardılar ‘Yapma’ diye ama ben uyarıları dinlemedim, devam ettim. Hayatımın en büyük hatası oldu, spor steroid gerekmeden de yapılabilir, 1 senede yapacağınız şeyi 2 senede yapın ama yeter ki sağlıklı olun.”

“ÇOK CİDDİ, ÖLÜM GİBİ DAHİ SONUÇLAR OLUŞTURABİLİR"

Genç hastasının durumuna ilişkin bilgi veren ve spora yönelen kişilerin bu tarz yollara başvurmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut şöyle konuştu:

“Serkan bey bize obezite ameliyatı olmak için başvurdu, geldiğinde 224 kiloydu. Vücut geliştirme sporu yapmakta, daha fazla kas yapması için yurt dışından steroid iğnesi temin ediyor ve kendisine yaptırıyor. Akabinde daha fazla şişmeye başlıyor ve yağlanma şeklinde gerçekleşiyor. Psikolojisine yansıyor, psikoloji bozuldukça kısır bir döngüye giriyor, 1,5 yıl içinde 100 kiloya kadar kilo almış oluyor. Hastanemizde diğer branşlar da değerlendirdi, tüp mide dediğimiz sleeve gastrektomi ameliyatı gerçekleştirdik. Bu iğnelerin ciddi anlamda yan etkileri olabiliyor. 224 kilodan 189 kiloya düştü bu da bizim için çok ideal bir rakam ve ameliyatın başarılı olduğunu gösteren bir sonuç.

Kesinlikle şunu söylemek istiyorum; doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç, bu gerek ağızdan alınan haplar gerek iğne olabilir kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Çok ciddi, ölüm gibi dahi sonuçlar oluşturabilir. Bu hastamız belki biraz daha şanslı, daha çok ciddi sonuçlar olmadan hastamızı toparlayabildik. Zararlı olan ilaçları hiçbir zaman bakanlık onaylamıyor. Bana yapılması gereken ilaç eğer size yapılırsa tam tersi etki yapabilir, fayda vereceğine zarar da verebilir. Profesyonel vücut geliştirme yaptığı için daha fazla kaslanması, vücudunu geliştirmesi için yapılmış ama maalesef yan etkiler oluşmuş. İlaçlar alınacaksa da genellikle eczanelerden satın alınması gerekiyor. İnternet ortamından, yurt dışından, akraba, eş, dost ilişkisini kullanarak oradan ilaç getirtme gibi bir durumun asla yapılmaması gerekiyor, bu tehlikeli bir durum.”

(İHA)

