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Bir araştırmada 50 yaş üstünün yaşadığı endişe ortaya çıktı: Yaşlandığımda bana kim bakacak?

30.10.2023 17:16 | Son Güncelleme:
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İlgilen Bakım Hizmetleri tarafından yapılan bir araştırma raporunda, 50 yaş ve üzeri kişilerin kendileri ile ilgili ‘yaşlandığımda bana kim bakacak’ endişesini yoğun biçimde yaşadıkları ortaya çıktı.

Bir araştırmada 50 yaş üstünün yaşadığı endişe ortaya çıktı: Yaşlandığımda bana kim bakacak?

İlgilen Bakım Hizmetleri tarafından Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana’da 363 kişi ile yapılan anket ve 18 kişi ile odak grup çalışması sonucunda araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre ileri yaştaki vatandaşlar, çocuklarının kendilerine bakamayacağını düşünüyor.

Gelir dengesizliğinin, özellikle emekliler ve ileri yaştaki vatandaşlar içinde daha belirgin hissedilmesi, bu sonucu da ortaya çıkardı. Gelir seviyesi yüksek yaşlılar, düzenli bakıcılar aracılığıyla bakım hizmeti alabilirken, bu azınlık dışında kalanlar o kadar şanslı değil.

“YAŞLI BAKIM SİGORTASI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

İlgilen Bakım Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Ümit Kuşgöz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yaşlandığımda bana kim bakacak, endişesinin altında, yaşlı bakım hizmetlerinde kalite, güvenlik ve maliyet sorunlarının yatıyor” dedi.

Kuşgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “

Bugün itibariyle Türkiye’de eğitimli bakıcı bulmak oldukça maliyetli. Bakıcıların çoğunluğunu ise daha çok yabancı ülkelerden kaçak yolla Türkiye’ye gelen kadınlar oluşturuyor. Bu aşamada güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin daha fazla zaman kaybetmeden ‘yaşlı bakım sigortasını’ hayata geçirmesi ve bu alanda insan kaynağını yetiştirmesi gerekiyor.”

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SAATLİK BAKIM HİZMETİ YÜKSEK MALİYETLERİ ORTADAN KALDIRDI

Ümit Kuşgöz, Türkiye’de ilk defa uygulanan saatlik bakım hizmetini hayata geçirdiklerini belirterek, “Sürekli bakıcı ihtiyacına cevap vermiyoruz ve bunun çözümü için yeni ve maliyet açısından uygun sistemler geliştireceğiz. Buna karşın yaşlı vatandaşlar için önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz ve günde 2-3 saatlik hizmete ihtiyaç duyanlar için uygun ve düşük maliyetli bakım hizmeti veriyoruz. Böylelikle, bakım hizmetinde yüksek maliyet sorununu ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

BAKIMA MUHTAÇ YAŞLILARIN BAKIMININ YÜZDE 28’İNİ GELİNLER ÜSTLENİYOR

İlgilen Bakım Hizmetleri tarafından yapılan anket ve grup çalışmasında, “Türkiye Sağlık Araştırması 2019” sonuçlarına da atıf yapıldı. Buna göre, bakım ihtiyacı olan bireylerin yüzde 67,4’ünün aile üyelerinden destek aldıklarına; bakım hizmeti verenlerin de çoğunluğunun kadınlar olduğuna dikkat çekildi. Raporda, ayrıca, 2016 yılındaki Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA) sonucuna göre, bakıma muhtaç yaşlıların bakımının yüzde 28 oranında gelinler, yüzde 23 oranında kız çocukları tarafından üstlenildiği; ücretli bakıcı bulunan hanelerin oranı ise sadece yüzde 2 ile sınırlı olduğu bilgisi yer aldı.

Ümit Kuşgöz, raporda tespit edilen bu durumun kadınların sosyal hayattan uzaklaşarak yalnızlaşmalarına, psikolojik olarak yıpranmalarına ve iş hayatına girmemelerine neden olduğunu vurgulayarak, saatlik bakım hizmetinin hem ucuz hem de esnek olmasının önemine dikkat çekti. Kuşgöz, “Bakım hizmeti veren kadınların, sorumluluklarından bir nebze de olsa uzaklaşabildikleri ve nefes alabildiklerini bir model geliştirdiğimiz için mutluyuz” yorumunu yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık araştırma rapor

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