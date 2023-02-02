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Bir bir kar haberleri gelirken... İki fotoğraf da 2 Şubat 2023'te çekildi! Bir yanda kara kış diğer yanda deniz keyfi

02.02.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde pek çok noktaya kar yağışı gerçekleşirken, Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı görenler deniz keyfi yaşadı. Mardin’de etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor futbol takımı, kar yağışı altında idman yaptı. Erzurum ve Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 uçak seferi karşılıklı iptal edildi. Gaziantep'te de karla mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Bir bir kar haberleri gelirken... İki fotoğraf da 2 Şubat 2023'te çekildi! Bir yanda kara kış diğer yanda deniz keyfi

Türkiye’nin pek çok noktasında kar yağışı gerçekleşti. Antalya’nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı kendisini gösterdi. Yaylar beyaza bürünürken, sahil kesiminde ise güneşli havayı görenler denizin keyfini çıkardı. İlçede hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.

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Güneşli havayı gören pek çok vatandaşın sahile geldiği görüldü.

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Vatandaşların bir kısmı sahilde güneşin tadını çıkartırken, bir kısmı ise denize girdi.

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Ankara’dan ailesi ile ilçeye geldiğini belirten Salih Arık, "Bugün 2 Şubat 2023, Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndayız. Ankara'dan geldik. Çocuğum yüzmeyi çok seviyor. Buraya ziyarete geldik, hava da çok güzel. Bu mevsimde Alanya'da denize girilebiliyor. Deniz de çok soğuk değil" dedi.

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Güneşli havayı fırsat bilenler ise Konyaaltı Sahili’ne gelerek yürüyüş yapıp, kumsalda vakit geçirdi. Bazı turist ve vatandaşlar ise Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Antalya'da denizden çıkan bir vatandaş ise, "Hem yüzüyorum hem spor yapıyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyiz. Etrafımızda her yer insan dolu. Biz de şehrin güzelliklerinden yararlanıyoruz. Her yerde soğuk var ama burası Antalya" dedi.

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MARDİN'DE KAR VE SİS ETKİLİ OLDU

Mardin'de öğle saatlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

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Yağışlı ve sisli hava, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Ömerli- Midyat kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin, ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Sürücü, bölgeye sevk edilen ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Bölgesel Amatör Lig'in 15’inci haftasında pazar günü Şırnak İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor futbol takı, maçın hazırlıklarını kar yağışı ve sis altında yaptı.

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Takım, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, çift kale maç yaparak sonlandırdı.

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ERZURUM VE IĞDIR'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar, hava ulaşımını aksattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 4, Iğdır'da ise 3 uçak seferi iptal oldu.

Ekipler Erzurum Havalimanı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

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KOP DAĞI'NDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bayburt'u Erzurum'a bağlayan kara yolunda da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta ulaşım, Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlanıyor.

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Van'a gitmek için Samsun'dan yola çıktığını ifade eden tır sürücüsü Cafer İlaslan, Kop Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin düzelmesini beklediğini söyledi.

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İlaslan, bölgede görev yapan ekiplere de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

GAZİANTEP'TE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan kar yağışı ile beraber ana arterlerde çalışmaları sürdürürken köylerin ve çevre ilçelerin ulaşım yollarında da kar temizliğine devam ediyor.

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Karla mücadelede 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonet ve 300 personel görevlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kar yağışından dolayı Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı’nda ulaşım sıkıntısı yaşanan 88 köye giderek yolların kar temizliği ve tuzlamasını yaptı. Ekipler ayrıca çevre ilçelerle ulaşımda bir aksilik yaşanmaması ve buzlanmaya karşı rutin çalışmalara devam ediyor.

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450 PERSONEL ŞEHİRDE KALDIRIM TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Günün ilk ışıklarıyla beraber Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, görevlendirdiği 5 JCB, 22 araç ve 450 personelle şehir merkezinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kaldırımların kar ve buz temizliğini aralıksız sürdürüyor.

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SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 210 NOKTAYA 1 TON MAMA BIRAKILDI

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri sokakta bulunan can dostlarının kar ve soğukta yemek bulmakta zorlanmaması için şehirde mevcut 210 besleme noktasına yemek artıklarından üretilen toplamda 1 ton mama bıraktı. Ekipler kontrollerini sürdürürken eksik görülen yerlerde çalışmalar yürütüyor.

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KARTEPE'DE KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Kar yağışının etkili olduğu Kartepe’de karın tadını çıkaran vatandaşlara, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

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Heyecan ve özlemle beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Kartepe’ye akın etti.

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Kartepe’de karın tadını çıkaran vatandaşların mutluluğuna Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ortak oldu.

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Kar topu oynayan fotoğraflar, bol bol hatıra fotoğrafı da çekti.

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Kar sezonunun açıldığını belirten Kocaman, "Bugün Kartepe’miz hem şehrimizden hem de çevre illerimizden karın en keyifli haline şahit olmak isteyen misafirlerimiz ile doldu taştı. Bu durum bizleri çok memnun etti. İnşallah bereketli bir kış mevsimi geçiririz" dedi.

Kaynak: DHA-İHA-AA

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antalya kar deniz

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