MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de artık darbeler dönemi bitmiştir ve kapatılmıştır, bir daha kimse böyle bir girişime kalkışamayacaktır." dedi. Usta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğunu dile getiren Usta, olayı haber alır almaz çocuklarıyla vedalaşarak evinden TBMM'ye geçtiğini anlattı. Usta, TBMM'ye geldiği esnada polislerin kendisini kampüs içerisine almak istemediklerini belirterek, " 'Burası da bir tehdit altında, elimizde çok fazla koruma için silah ve mühimmat olmayabilir, vekilim girmeyin' dediler. Ama 'Gireceğim, bugün burada olmak zorundayız. Meclis'i açıp bu meclise karşı bunu yapmaya çalışanlara hepimiz ne pahasına olursa olsun burada bulunmak zorundayız' dedik." ifadelerini kullandı. F-16'ların Ankara semalarında ve Genelkurmay'ın üstünde uçtukları sırada Meclis'in içerisine girdikten sonra diğer vekillerin de geldiğini ve ışıkları yakarak içeride genel kurul salonunda toplantı vaziyetinde hazır bulunduklarını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Her partiden milletvekilleri de gelmeye başlamıştı, HDP hariç, onlar yoklardı. Meclis'te bunu yaşamak dehşet bir şey. Bir taraftan da dışarıdan haberler alıyoruz, işte İstanbul'da köprüde çatışmalar var, sokakta insanların meydanlara çıktığını ve tankların önüne geçtiğini, askerlerin bir kısmının ne olduğunu ne bittiğini bilmeden tankların içerisinden vatandaş tarafından çıkarıldığını... Bir taraftan da Meclis'in etrafından helikopterlerin tur attığını ve ateş edildiğini duyuyoruz, tarıyorlar." Usta, kendilerine sürekli yetkililer tarafından TBMM'nin güvenli olmadığı yönünde bilgi verildiği vurgulayarak, "Dedik ki ne olursa sonuçta bu Meclis açık durmak zorunda. O an kendi canından daha çok geride kalan ne olur, bunu hissettim. Önümüzde Suriye, Mısır, Irak ve İran örneği var, kendi iç savaşıyla yıllarını kaybetmiş ve kendi insanlarının kendi yönetimleri tarafından katledilen bir gerçeklik var önümüzde. Acaba bizim ülkemizde de aynı şey mi yaşanacak, bu darbeciler bunu mu yapmaya çalışıyorlar diye. Hep bunun endişesini yaşadım." diye konuştu.

TBMM'ye F-16'lardan bomba atıldığı sırada yaşanılanları da aktaran Usta, şöyle devam etti: "İlk bomba atıldığında Meclis'in bahçesine düştü, o dehşeti bir yaşadık, her yer sallandı, camlar kırıldı. Sonrasında genel kurul salonuna isabet ettirmeye çalışmışlar ama birkaç metre farkla kulise düştü bomba ve orayı dehşet bir şekilde yıktı. Camlar döküldü ve avizeler sallandı. Bir taraftan tekbir getiriyoruz, sağ çıkmamak var ama bir taraftan da darbecilere bunun hesabını soracağız diye birbirimizi motive ettiğimiz ve güçlendiğimiz bir gece benim için." - "Kendi canını hiçe sayarak meydanlara çıktı" Leyla Şahin Usta, darbeninin seyrinin değiştiği anlarda en önemli rolün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kendi canını hiçe sayarak aynı milleti gibi kendini meydanlara çıkarttı. Daha önce ülkemizde şapkasını alıp giden çok lider vardı. O böyle yapmadı ama tam tersine hem herkesi meydanlara çağırdı hem de 'Ben de ölümüne, bu işin sonuna kadar vatanımı, milletimi ve milli iradeyi savunacağım' dedi. Onun açıklamalarıyla, ondan gelen güçle beraber hem sokaklara çıkan herkes daha da güçlendi hem bizler daha da güçlendik. Birlik, beraberlik ve kenetlenme içerisinde darbecilerin tek tek çözülmeye başladığının haberlerini almaya başladık ve 'Elhamdülillah' dedik. Haksız bir yoldan bir şeyi elde etmek mümkün değil ama elinde silah varsa insanların korkup kaçabileceğini düşündükleri için bunu yaptılar zaten. Eski Türkiye zannettiler, bu milletin de eski Türkiye'de başında ve arkasında dimdik duracağı bir liderinin olmadığını zannederek bu darbe girişimine kalkıştılar. Ne Türkiye eski Türkiye'ydi ne Cumhurbaşkanımız o eski liderler gibiydi. Kendi canını ortaya koyarak o uçağa binip İstanbul'a geldi ve işin başına geçti, meydanlara çıktı. Ne de milletimiz eski milletimizdi. 15 Temmuz aslında Türk milletinin yeniden darbelere bir kere daha dur dediği bir zafer haline dönüştü."

Şehitlerin kendi canlarını vatanları uğruna hiçe saydıklarını vurgulayan Usta, "Arkada bıraktıkları evlatlarını, eşlerini, annelerini, babalarını ve sevdiklerini bir an bile düşünmediler. Aslında tek bir dertleri vardı, bu bayrak, vatan ve millet bölünmemeliydi. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimizden Allah razı olsun, hepsinin bu ülke için ödediği bedelin aslında bir karşılığı yok. Manevi değeri oldukça yüksek ve oldukça fazla. Hepsi başımızın üzerindedirler, bu ülke, bayrak ve vatan dimdik durduğu sürece onların kanlarıyla ve onların emekleriyle ayakta durduğunun hepimiz farkındayız." dedi. Usta, FETÖ'nün darbe girişimi davalarına ilişkin, "Bu yargılamalar çok önemli, bu darbeyi gerçekleştirenlerin cezalarını alması gerekir. Bir daha asla böyle bir girişime kimsenin de kalkışmaması gerekir. Çok ağır cezalar alıyorlar, hepsi de müebbet hapisle yargılanıyorlar. O yüzden hukuk sistemimize ve yargı sürecimize olan saygımız ile güvenimiz bir kat daha artmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.