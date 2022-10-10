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Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

07.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaz ayları geçti gitti, tatil dönemi bitti." diye endişelenmeyin! Sonbahar ve kış aylarında da tatile çıkabilirsiniz. Tatillerde en çok ihtiyaç duyacağınız eşya ise şüphesiz konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak harika seyahat çantaları. Bir sonraki tatiliniz için en çok sevilen ve tercih edilen çantalara göz atabilir, tatil hazırlığına şimdiden başlayabilirsiniz. Gelin, birbirinden şık ve kullanışlı seyahat çantalarını birlikte inceleyelim.

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

İster kısa süreli ister uzun seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık çantalarla tanışmaya ne dersiniz? Öyleyse çok şanslısınız çünkü sizin için şık ve konforlu seyahat çantalarını bir araya getirdik. İster kolunuzda ister sırtınızda taşıyabileceğiniz modeller arasından zevkinize en uygun olanı seçerek tatillerinizi daha keyifli şekilde geçirebilirsiniz!

1. Onunla seyahatlere doyum olmaz: Puma Core Pop Shopper

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

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Puma Core Pop Shopper ile tüm seyahatlerinizin keyfini doyasıya çıkarın! Dokuma omuz askıları, fermuarlı ana bölmesi ve fermuarlı ön cebi sayesinde tatilde de rahatlığı yaşayabilirsiniz. Çantayı sadece seyahatlerinizde değil, gündelik hayatınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğa dostu modelin daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak için %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiğini de belirtelim!

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2. Hem şık hem konforlu: Manuka Kanvas Shopper Bag Mint

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

En güzel seyahatleriniz için tercih edebileceğiniz en güzel çantalardan biri Manuka Kanvas Shopper Bag Mint. %100 pamuk kanvas kumaştan üretilen çanta, geniş hacmi ile konfor sağlar. Çift kullanımlı tutma sapı sayesinde işlevsellik sunan çantanın fermuar kapamalı iç cebi de var. Çantayı temizlemek ise oldukça kolay! Yalnızca nemli bir bezle temizlemeniz yeterli.

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3. Yağmurlu havalarda da kullanılabilen: K Kules Krinkıl Göğüs Çantası

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

K Kules Krinkıl Göğüs Çantası, çok yönlü kullanımı sayesinde sık sık tercih edilen ürünlerden biri. Omuz askıları ayarlanabilen çanta, göğüste ya da sırtta veya omuzda taşınabilir. Suya dayanıklı krinkıl kumaşı sayesinde yağmurlu havalarda bile kullanabileceğiniz çantanın biri büyük, diğeri küçük iki bölmesi bulunur. Ön bölme üzerinde fermuarlı cep, büyük bölmenin içinde ise fermuarsız cep yer alır.

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4. Şık ve fonksiyonel: PUMA Unisex Yetişkin Phrase Bel Çantası

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

Şık ve fonksiyonel bir çanta olan PUMA Yetişkin Phrase Bel Çantası, eşyalarınızı yanınızda güvenle taşımak için en ideal ürünlerden biri. Fermuarlı ana bölmesi, dolgulu arka kısmı ve ayarlanabilir bel kayışı sayesinde son derece pratik ve rahat bir seçenek. Reflektörlü halkası ve ön tarafındaki yazı baskısı ile harika görünümünü tamamlar.

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5. İç açıcı rengiyle: Mango Cepli Shopper Çanta

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

Mango Cepli Shopper Çanta, tam olarak gününüzü kurtaracak bir model. Hem gündelik hayatta hem seyahatlerde şıklığından ve konforundan faydalanabileceğiniz çantaya bayılacaksınız. Modelin ön bölümünde yer alan dış cep sayesinde telefon, anahtar gibi kolayca ulaşmak istediğiniz eşyaları çantanızda uzun uzun aramanız gerekmez. Sarı renkli model ile tatillerinize renk katmaya ne dersiniz?

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6. Tatildeyken bilgisayarına ihtiyaç duyanlar için: Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

Tatildeyken işlerinizi takip etmek, oyun oynamak ya da film izlemek için bilgisayarınızı yanınıza almak isteyebilirsiniz. Bunun için Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası'nı tercih edebilirsiniz. En büyük bölmesine bilgisayarınızı, diğer bölmelere kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz çanta; dayanıklı yapısıyla size sadece bir sonraki tatilinizde değil, daha sonrakilerde de eşlik eder.

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7. Özel eşyalarınız güvende olsun: Av A Dos Telefon Bölmeli Ekose Erkek Çanta

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

Av A Dos Erkek Siyah Telefon Bölmeli Deri Ekose Orta Boy Çanta ile eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. İki ana bölme, bir ön bölme, bir mıknatıs kapaklı bölme ve bir arka bölmesi bulunan ürün; suya ve kire dayanıklı birinci sınıf vegan deri kaplama ve ekose kumaştan üretilir. Mıknatıslı bölmeye akıllı telefonunuzu koyabilir, böyle ihtiyaç duyduğunuzda ona kolayca ulaşabilirsiniz.

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8. Herkeste bir tane olmalı: Classone Bp L100 Milano Serisi Large Sırt Çantası

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

Classone Bp L100 Milano Serisi Large Sırt Çantası, her evde bulunması gereken kullanışlı modellerden biri. Seyahatlerde eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanan cepleri sayesinde fonksiyonellik sunar. Konfor ve şıklık vadeden çantanın fermuarlı ceplerden birinde üç adet kartvizitlik, bir adet cep telefonu bölmesi ve iki adet kalemlik bulunur.

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9. Oldukça kullanışlı: adidas Yetişkin Essentials Logo Omuz Çantası

Bir dahaki tatilinizde konforu ve şıklığıyla göz bebeğiniz olacak seyahat çantaları

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10. Fotoğraf makineniz güvende olsun: Janzoom Fotoğraf Makinesi Çantası

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Janzoom Fotoğraf Makinesi Çantası ile seyahatlerinizde fotoğraf makinenizi güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Hafif ve kompakt yapıdaki ürün, en güzel kareleri yakalayabilmeniz için gerekli konforu sunar. Çantanın omuz askısını ayarlayabilir, dilerseniz çıkarabilirsiniz. Bölmeleri sayesinde fotoğraf makinesi aksesuarlarını düzenli şekilde saklayabilirsiniz.

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