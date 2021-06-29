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Bir dakika içinde 77 milyon dolarlık satış!

29.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftalarca süren beklentinin ardından, Honor’un yeni 50 ve 50 Pro akıllı telefonları, şirketin iç pazarında resmi olarak satışa çıktı. Çinli şirket, bir dakika içinde 77 milyon dolardan fazla Honor 50 cihazı sattığını duyurdu.

Bir dakika içinde 77 milyon dolarlık satış!

Honor50 ve 50 Pro şu anda yalnızca Çin’de mevcut. Ancak şirket, söz konusu seriyi Avrupa’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazlar şirketin onayladığı gibi önceden yüklenmiş Google Mobil Hizmetleri ile birlikte gelecek.

Şirketin 50 serisiyle yakaladığı ciddi başarıya bakılırsa yine aynı seriyle Avrupa’da da ciddi bir başarı yakalayacağına şüphe yok.

Şirket, geçen haftalarda 50 Serisini tanıttı. Cihazın tasarımı yaklaşmakta olan Huawei P50 serisinden büyük ölçüde ilham almış. Honor 50 ve 50 Pro, Snapdragon 778G yonga setinden güç alırken, giriş seviyesi 50SE, MediaTek Dimensity 900 tarafından destekleniyor.

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Honor 50

HONOR 50 VE HONOR 50 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor 50 Pro, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ ile 6.72 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. Bu arada Pro olmayan model de aynı özelliklere sahip 6.57 inç AMOLED ekranla geliyor. Honor 50’de tek bir 32MP özçekim kamera varken, Pro modelinde 32MP ana + 12MP ultra geniş çift öz çekim kamerası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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