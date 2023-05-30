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  4. Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

30.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat günü asrın felaketlerinden birini yaşayan Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken Hatay’da depremin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamadı. 51 yaşındaki esnaf Levent Hallum'un da 6 daire ve 3 iş yeri depremde yıkıldı. İş yeri ve evinin enkazına giren Hallum “Depremden önce kral gibi yaşıyordum. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var” dedi.

Deprem gerçeğini gözler önüne seren hikayeler gelmeye devam ediyor. Hatay’da yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası esnaf Levent Hallum, 30 milyona yakın birikimini depremde bir dakika içinde kaybetti. Evi ve iş yerinin enkazına giren Hallum, "Her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter, tek dileğim topraklarımda ölmek" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı medeniyetler şehri Hatay’da meydana getirdi. Defne Elektrik Mahallesi’nde yaşayan Hallum, 3 çocuğu ve eşiyle depremi burunları bile kanamadan atlattı. Buna rağmen Hallum’n Defne ve Antakya olmak üzere 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar aldı ve kullanılamayacak duruma geldi. Ailesinden 12 kişiyi toprağa veren Levent Hallum, depremin ardından Mersin iline yakınlarının yanına taşındı. Sık sık doğup büyüdüğü Hatay’a gelen Hallum, enkaza dönen 30 yıllık birikimlerini görünce derin bir üzüntü yaşadı. Ailesine sarılabilmesinin en büyük tesellisi olduğunu dile getiren Levent Hallum’un tek isteği yeniden doğup büyüdüğü topraklarda yaşamak.

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12 AKRABASINI KAYBETTİ

Depremden birkaç dakika önce su içmeye kalktığını, sarsıntının başladığını anlatan Hallum, “Kızlarım kapıyı açtı, oğlumu uyandırdım. Aşağıya inmedik, dama çıktık. Damda yerimizde duramıyorduk, gelen uğultunun ardından tüm binalar arka arkaya yıkılmaya başladı. Kıyamet koptu, bomba atmış gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Allah’a binlerce şükür bize ömür verdi. Binamız ağır hasarlı oldu. Depremde 12 akrabamı kaybettim” dedi.

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"30 MİLYONA YAKIN KAYIP"

Kasap ve kebap üzerine işletmelerinin olduğunu dile getiren Hallum, "Hatay’ın sayılı esnaflarındandım. 6 dairem 3 dükkanım gitti. Maddi zararım 30 milyona yakın ama Allah’tan gelen bir şey. Bizim tek dileğimiz Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, yapılaşmada bize yardım eder ayaklanırız. Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Mersin bize kucak açtı ama kendi topraklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

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"DEPREMDEN 1 DAKİKA ÖNCE KRAL GİBİYDİM"

Çocuklarını sarabilmenin en büyük serveti olduğunu dile getiren Hallum, "Zengin kardeşlerim vardı durumları kötü, birçok arkadaşım vefat etti. Dükkanımın bulunduğu apartmanda 76 kişi hayatını kaybetti. Ben binadan burnum kanamadan indim, her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter. Benim tek dileğim kendi topraklarımda ölmek. Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.

İHA

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deprem Hatay

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