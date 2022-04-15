Bir değil, üç değil, beş hiç değil: M1 serisi ile gündem olan Apple için 9 model söylentisi!

Apple, Mac ailesinde kendisine has Apple Silicon işlemcilere geçişini tamamlamak üzere. Sadece bir model kaldı, o da profesyonellere yönelik olan Mac Pro. Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belirsiz. Ancak ufukta Apple'ın daha geniş planları var gibi görünüyor. Hem de 9 modelli bir plan.
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre; Apple dört farklı M2 serisi işlemcileri kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor. Modeller ise şöyle sıralanıyor:
Öte yandan, Apple'ın Mac mini'nin M1 Max çipli bir sürümünü test ettiği iddiası da var. Ancak Mac Studio'nun piyasaya sürülmesi böyle bir cihazı gereksiz hale getirebileceğinden, Apple'ın Mac mini'yi M2 ve M2 Pro çiple piyasaya sürebileceği düşünülüyor.
Listede herhangi bir iMac modelinin olmaması dikkat çekici. M1 çipli 24 inç iMac'in halefi veya yakın zamanda üretimi durdurulan 27 inç iMac'in yerine geçecek bir modelden hiç bahsedilmiyor bile.
Hepsinin tanıtıldığı bir güne ulaşmak uzun sürebilir. Ancak yılın ortasında en az iki Mac modelinin piyasaya sürülebileceği iddialarını dikkate alırsak, en az birkaçının yakın bir tarihte duyurulduğuna tanık olabiliriz. Belki de yeni modeller 6 Haziran'da başlayacak WWDC22'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) görücüye çıkabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum