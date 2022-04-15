HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir değil, üç değil, beş hiç değil: M1 serisi ile gündem olan Apple için 9 model söylentisi!

Bir değil, üç değil, beş hiç değil: M1 serisi ile gündem olan Apple için 9 model söylentisi!

15.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple M1, M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra yongalarını Mac bilgisayarlarına yerleştirmesiyle dikkatleri topladı. Ancak Apple'ın sızan yeni planı daha çok konuşulacak gibi. Teknoloji devinin planı yeni sızıntıda ayrıntılı olarak açıklandı. Öyle ki sızıntıda Apple'ın tam 9 Mac modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bir değil, üç değil, beş hiç değil: M1 serisi ile gündem olan Apple için 9 model söylentisi!

Apple, Mac ailesinde kendisine has Apple Silicon işlemcilere geçişini tamamlamak üzere. Sadece bir model kaldı, o da profesyonellere yönelik olan Mac Pro. Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belirsiz. Ancak ufukta Apple'ın daha geniş planları var gibi görünüyor. Hem de 9 modelli bir plan.

APPLE'IN DOKUZ MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE O MODELLER

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre; Apple dört farklı M2 serisi işlemcileri kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor. Modeller ise şöyle sıralanıyor:

  • 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip M2 çipli bir MacBook Air.
  • M2 çipli bir Mac mini ve M2 Pro çipli bir varyantı.
  • M2 çipli giriş seviyesi 13 inç MacBook Pro.
  • M2 Pro ve M2 Max çipli (64 GB RAM, 12 çekirdekli GPU ve 38 çekirdekli GPU'ya sahip) 14 inç MacBook Pro ve yine M2 Pro ve M2 Max çipli 16 inç MacBook Pro.
  • Mac Studio'da kullanılan M1 Ultra'nın halefini içerecek bir Mac Pro.

MacBook

Apple'ın yeni saati buna sahip olabilir! Olmaz diyenler var ama gerçekleşme ihtimali yüksekApple'ın yeni saati buna sahip olabilir! Olmaz diyenler var ama gerçekleşme ihtimali yüksek

TEST ETTİĞİ İDDİASI VAR ANCAK...

Öte yandan, Apple'ın Mac mini'nin M1 Max çipli bir sürümünü test ettiği iddiası da var. Ancak Mac Studio'nun piyasaya sürülmesi böyle bir cihazı gereksiz hale getirebileceğinden, Apple'ın Mac mini'yi M2 ve M2 Pro çiple piyasaya sürebileceği düşünülüyor.

FARK ETTİNİZ Mİ? iMAC YOK

Listede herhangi bir iMac modelinin olmaması dikkat çekici. M1 çipli 24 inç iMac'in halefi veya yakın zamanda üretimi durdurulan 27 inç iMac'in yerine geçecek bir modelden hiç bahsedilmiyor bile.

NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?

Hepsinin tanıtıldığı bir güne ulaşmak uzun sürebilir. Ancak yılın ortasında en az iki Mac modelinin piyasaya sürülebileceği iddialarını dikkate alırsak, en az birkaçının yakın bir tarihte duyurulduğuna tanık olabiliriz. Belki de yeni modeller 6 Haziran'da başlayacak WWDC22'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) görücüye çıkabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk bunu beğenmeyecek! "Zehirli hap" planı masadaElon Musk bunu beğenmeyecek! "Zehirli hap" planı masada
"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'den ABD'ye sert tepki!Türkiye'den ABD'ye sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyor

Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyor

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor

Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.