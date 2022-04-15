Bir değil, üç değil, beş hiç değil: M1 serisi ile gündem olan Apple için 9 model söylentisi!

Apple, Mac ailesinde kendisine has Apple Silicon işlemcilere geçişini tamamlamak üzere. Sadece bir model kaldı, o da profesyonellere yönelik olan Mac Pro. Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belirsiz. Ancak ufukta Apple'ın daha geniş planları var gibi görünüyor. Hem de 9 modelli bir plan.

APPLE'IN DOKUZ MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE O MODELLER

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre; Apple dört farklı M2 serisi işlemcileri kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor. Modeller ise şöyle sıralanıyor:

8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip M2 çipli bir MacBook Air.

M2 çipli bir Mac mini ve M2 Pro çipli bir varyantı.

M2 çipli giriş seviyesi 13 inç MacBook Pro.

M2 Pro ve M2 Max çipli (64 GB RAM, 12 çekirdekli GPU ve 38 çekirdekli GPU'ya sahip) 14 inç MacBook Pro ve yine M2 Pro ve M2 Max çipli 16 inç MacBook Pro.

Mac Studio'da kullanılan M1 Ultra'nın halefini içerecek bir Mac Pro.

TEST ETTİĞİ İDDİASI VAR ANCAK...

Öte yandan, Apple'ın Mac mini'nin M1 Max çipli bir sürümünü test ettiği iddiası da var. Ancak Mac Studio'nun piyasaya sürülmesi böyle bir cihazı gereksiz hale getirebileceğinden, Apple'ın Mac mini'yi M2 ve M2 Pro çiple piyasaya sürebileceği düşünülüyor.

FARK ETTİNİZ Mİ? iMAC YOK

Listede herhangi bir iMac modelinin olmaması dikkat çekici. M1 çipli 24 inç iMac'in halefi veya yakın zamanda üretimi durdurulan 27 inç iMac'in yerine geçecek bir modelden hiç bahsedilmiyor bile.

NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?

Hepsinin tanıtıldığı bir güne ulaşmak uzun sürebilir. Ancak yılın ortasında en az iki Mac modelinin piyasaya sürülebileceği iddialarını dikkate alırsak, en az birkaçının yakın bir tarihte duyurulduğuna tanık olabiliriz. Belki de yeni modeller 6 Haziran'da başlayacak WWDC22'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) görücüye çıkabilir.

