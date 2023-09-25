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Bir devir kapanıyor: Fransa'dan flaş Nijer kararı!

25.09.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On yıllardır Kuzey Afrika'daki askeri ve ticari faaliyetlerine devam eden Fransa, bölgede artık istenmiyor. Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'deki Fransız büyükelçisini geri çekeceğini ve Nijer'le olan askeri iş birliğini sonlandıracağını açıkladı. Nijer'deki büyükelçi derhal, askerlerse birkaç ay içinde ülkeyi terk edecek.

Bir devir kapanıyor: Fransa'dan flaş Nijer kararı!

Cumhurbaşkanı Macron, Nijer hakkında yaptığı açıklamada bölgeyi terk etme mesajı vererek, "Büyükelçimizi geri çekme kararı aldık. Önümüzdeki saatlerde büyükelçi ve birkaç diğer diplomatımız Fransa'ya geri dönecek" dedi. Ülkeyle olan askeri iş birliğinin de sona erdiğini açıklayan Macron, Fransız askerlerin gelecek aylarda Nijer'den ayrılacağını belirtti.

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NİJER CEPHESİ KARARDAN MEMNUN

Nijer'deki cunta yönetimi kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti; "Bugün Nijer'in egemenliğine doğru atılan bu yeni adımı kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Batı Afrika'da, denize kıyısı bulunmayan ülkede yaklaşık 1500 Fransız askeri bulunuyor. Eski bir Fransız sömürgesi olan ülkedeki askeri darbenin ardından yapılan cunta yanlısı gösterilerde, Fransa'nın ülkedeki varlığı da protesto ediliyordu.

Askerlerini geri çekmesi Fransa'nın Afrika'nın Sahil (Sahel) bölgesindeki İslamcı militanlarla mücadelesine ve bölgedeki etkisine de darbe vurmuş olacak.

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SAHEL BÖLGESİ

Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron, halen darbe yönetiminin "esir tuttuğu" Nijer'in seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Barzoum'u "tek meşru otorite" olarak tanıdığını ve kararını Barzoum'a ilettiğini belirtti.

Macron, Barzoum'un yaptığı cesur reformlar ve süregiden etnik hesaplaşmalar nedeniyle askeri darbe ile hedef alındığını belirtti.

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Birçok Batı Afrika ülkesi son dönemde askeri darbelere sahne oldu. Burkino Faso, Gine, Mali, Çad, Nijer ve son olarak Ağustos ayında Gabon'da askerler yönetimi ele geçirdi.

Eski Fransız sömürgelerinin bulunduğu bölgede son yıllarda yerel siyasilerin Paris'i "neo- kolonyal politikalar" izlemekle suçlamasıyla da birlikte, Fransa karşıtı hava büyüyordu. Fransa ise bu suçlamaları reddediyor.

Batılı ülkeler, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in bölgede "artan varlığından" endişe ettiklerini de belirtiyor.

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NİJER DARBESİ

26 Temmuz'daki darbeyle yönetimi ele geçiren askeri liderler, Fransız büyükelçi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre vermiş ancak Fransa bu emre uymayı reddetmişti.

Cunta yönetimi son olarak Fransız uçaklarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Bölgesel havayolu güvenliği kuruluşu ASECNA da ülkenin hava sahasının "Fransız ya da Fransa Havayolları tarafından kullanılan uçaklar hariç tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğunu" duyurmuştu.

Air France ise Fransız haber ajansı AFP'ye Nijer üzerinden uçmadığı bilgisini verdi.

Fransız askerlerinin bu yılın sonuna kadar ülkeden çekilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Nijer darbe

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