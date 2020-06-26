Bir diyetten çok bir yaşam biçimi: Akdeniz diyeti

İsveç diyeti, lahana diyeti, Dukan diyeti, Atkins diyeti gibi farklı beslenme protokollerine dayanan onlarca diyet çeşidi vardır. Bu diyetlerin bazıları zaman içerisinde geçerliliklerini yitirirler. Bazıları ise yollarına devam eder. Akdeniz diyeti de bunlardan biri. Bu diyetin ortaya çıkmasındaki etken ise Girit ve İtalya'nın güney bölgelerinde yaşayan halklar. Bu insanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması uzmanların dikkatini çeker. Beslenme şeklinin sağlığı doğrudan etkilediği fark edilince de, Akdeniz diyetinin temel özellikleri ortaya çıkar. Bu diyetle ilgili en ilginç nokta ise UNESCO tarafından Soyut Kültürel Miras listesine alınmış olmasıdır. İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerin geleneksel yemek biçimi olan bu diyet, zamanla bütün dünyayı etkisi altına alır.

Akdeniz diyetinin bu kadar popüler olmasının sebebi yapılan araştırma sonuçları kadar dünyaca ünlü starların da bu diyeti uygulamalarıdır. Diyetin içeriğinin çeşitliliği ve besleyici etkisi bilinen bir gerçek. Akdeniz diyeti, yememeyi değil, doğru porsiyonlarda tüketimi destekler. Yiyeceklerin pişirilmesi sırasında besin değerlerinde minimum kayıp olması da diyeti cazip kılan yönlerinden biri. Ayrıca diyetin gıda çeşitliliği lezzetli öğünler oluşturulmasını da sağlar. Tabi unutulmaması gereken bir başka kural daha var; yemekleri hızlı hızlı değil, yavaş yavaş tadını çıkartarak yemek, yani Akdeniz insanlarının yaşama bakışlarını sofraya taşımak.