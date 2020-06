Bir diyetten çok bir yaşam biçimi: Akdeniz diyeti

Akdeniz diyeti uygulaması en kolay diyet türüdür. Bu diyetin temelini sebzeler, meyveler, baklagiller ve deniz ürünleri oluşturur. Lif, mineral ve vitamin yönünden zengin gıdalar tüketilir. Diyetin en önemli parçasını ise zeytinyağı oluşturur. Bu diyetin tek bir biçimi yoktur. Gıdaların diyete uygun olması durumunda istenildiği gibi tüketilebilirler. Kırmızı et, Akdeniz diyetinin en az tüketilen ürünüdür. Örnek bir Akdeniz diyeti porsiyonunda ızgara balığın yanında ya haşlanmış sebze ya da bir porsiyon salata yer alır. Akdeniz diyeti özellikleri ülkemizde de Ege kıyılarındaki beslenme düzenine benzerlik gösterir.

Yememeniz Gerekenler

Her ne kadar Akdeniz diyetinin ortaya çıktığı ülkeler ile özdeşleşmiş tatlılar olsa da, bu diyette en az yer tutan besinler de tatlı gruplarıdır. Rafine şeker ve hazır gıdalar bu listenin tamamen dışındadır. Arkasından kırmızı et gelir. Özellikle sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri Akdeniz diyetinde yer almaz. Margarin, soya ve kanola yağı gibi ürünler de sofralardan uzak tutulur.

Akdeniz Diyetinin Faydaları

Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturup, işlenmiş gıdalardan uzaklaştırır ve vücudun endüstriyel ürünler nedeniyle maruz kalacağı tahribatı sıfıra indirir.

Doğru uygulanan bir Akdeniz diyeti ve spor programı sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlar. Bu diyete devam edilmesi ise, kilonun kontrolünü kolaylaştırır. Bu diyet aç kalmadan kilo vermek isteyenler için idealdir.

Kalp hastalıklarına yol açan yağların bu listede yer almaması, bunların yerine kolesterolü dengeleyen bir yağ düzenin olması nedeniyle kalp ve damar sağlığı üzerinde koruyucu etki gösterir.

Omega-6 ile omega-3 yağ asitleri ile lif ve antioksidanlar yönünden zengin bir beslenme programı olması dolayısıyla, DNA yapısının hasar görmesinin önüne geçer, kanser riskini azaltır.

Parkinson, alzheimer ve yaşa bağlı bunama sorunları üzerinde etkilidir. Diyette kullanılan yağlar, sebzelerden gelen antioksidanlar serbest radikallerle mücadele ederek bilişsel fonksiyonları etkilemelerinin önüne geçer.

İnsülin kontrolünü sağladığı için diyabet riskini düşürür.

Akdeniz Diyetinin Zararları

Bu diyetin zararları ancak diyetin yanlış ve tek bir gıda türüne yoğunlaşmış şeklinde ortaya çıkar. Hızlı kilo vermek için dengeli beslenmenin göz ardı edildiği durumlarda vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkabilir.

Halihazırda kalp ve damar hastalıkları olanlar, bu diyeti daha az yağ içeren gıdalar ile uygulamalıdırlar.

Örnek Akdeniz Diyeti Listesi

1. Gün

Sabah: Zeytin yağında pişirilmiş sebzeli omlet

Zeytin yağında pişirilmiş sebzeli omlet Öğle: Tam tahıllı ekmeğe yapılmış sandviç

Tam tahıllı ekmeğe yapılmış sandviç Ara: Bir adet meyve

Bir adet meyve Akşam: Izgara balık ve yeşil salata

2. Gün

Sabah: Kuru meyveler içeren yulaf ezmesi

Kuru meyveler içeren yulaf ezmesi Öğle: Herhangi bir zeytinyağlı yemek ve yoğurt

Herhangi bir zeytinyağlı yemek ve yoğurt Ara: Bir bardak süt

Bir bardak süt Akşam: Zeytinyağlı bakliyat yemeği ve salata

3. Gün

Sabah: Bir dilim beyaz peynir, zeytin, haşlanmış yumurta ve bir dilim tahıllı ekmek

Bir dilim beyaz peynir, zeytin, haşlanmış yumurta ve bir dilim tahıllı ekmek Öğle: Salata ve bir dilim tahıllı ekmek

Salata ve bir dilim tahıllı ekmek Ara: Badem, ceviz veya kurutulmuş meyve

Badem, ceviz veya kurutulmuş meyve Akşam: Izgara tavuk ve yoğurt

4. Gün

Sabah: Meyveli yoğurt

Meyveli yoğurt Öğle: Bir dilim sebzeli pizza veya bir porsiyon bakliyat yemeği

Bir dilim sebzeli pizza veya bir porsiyon bakliyat yemeği Ara: Süt ve ceviz

Süt ve ceviz Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği ve salata

5. Gün

Sabah: Menemen ve bir dilim tahıllı ekmek

Menemen ve bir dilim tahıllı ekmek Öğle: Sebzeli makarna ve ayran

Sebzeli makarna ve ayran Ara: Meyve

Meyve Akşam: Buharda pişmiş balık ve haşlanmış sebze

6. Gün

Sabah: Domates, salatalık, yeşillik, zeytin, bir dilim peynir ve bir dilim tahıllı ekmek

Domates, salatalık, yeşillik, zeytin, bir dilim peynir ve bir dilim tahıllı ekmek Öğle: Tam tahıllı ekmeğe yeşillikli sandviç

Tam tahıllı ekmeğe yeşillikli sandviç Ara: Meyve veya kefir

Meyve veya kefir Akşam: Izgara et ve fırın patates

7. Gün