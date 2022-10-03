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Bir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! O özellik için kötü haber

03.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parmak iziyle güvenlik sağlayan Touch ID, bir dönem iPhone'ların olmazsa olmaz özelliğiydi. Ancak Apple, 2017'de çıkan iPhone X ile birlikte Touch ID'nin yerine Face ID'yi koydu. Son dönemde çıkan iPhone'ların hiçbirinde artık Touch ID yer almıyor. Apple'ın Touch ID'yi geri getireceğine dair birçok söylenti yayılırken, Touch ID'li iPhone bekleyen kullanıcılara kötü haber geldi. Şirketin öngörülebilir gelecekteki planlarında Touch ID'nin olmadığı öne sürüldü. Bu noktada Face ID kalıcı olabilir.

Bir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! O özellik için kötü haber

Apple, son model iPhone'larda biyometrik güvenlik özelliği olarak Face ID adı verilen özelliği kullanıyor. Şirket iPhone 5S'ten 2017'de çıkan iPhone X'e kadar ise Face ID yerine Touch ID özelliğine yer veriyordu. Touch ID iPhone'ları güvende tutmak için kullanıcıların parmak izini kullanıyordu. iPhone'ların olmazsa olmaz özelliği olan Touch ID, iPhone X sonrası iPhone'ların bir özelliği olmaktan çıktı. iPhone X ile birlikte yüz tanıma özelliği olarak da bilinen Face ID özelliği iPhone'lara geldi. iPhone X, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve son olarak iPhone 14 serisinde Touch ID özelliği yerine, Face ID özelliğiyle çıktı. Son zamanlarda Touch ID'nin iPhone'lara geri döneceğine dair ise çok sayıda dedikodu yayıldı. Ancak bu konuda flaş bir gelişme yaşandı.

APPLE'IN TOUCH ID'Yİ İPHONE'A GERİ GETİRME OLASILIĞI DÜŞÜK

Yeni bir raporda, Apple'ın iPhone'a Touch ID eklemeyi test etmesine rağmen, bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı belirtildi.

Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman, haber bülteninin son sayısında Apple'ın iPhone'larda kullanılacak ekran altı Touch ID özelliğini test ettiğini ve hatta iPad Air ve iPad mini'de olduğu gibi iPhone'ların güç düğmesine Touch ID eklemeyi düşündüğünü söyledi.

Touch ID

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Ancak Gurman, “en azından öngörülebilir gelecekte” test edilen Touch ID'nin iPhone'a geri gelme olasılığının düşük olduğunu iddia etti.

FACE ID KALICI OLABİLİR! ANCAK BİR İHTİMAL DAHA VAR

Gurman, "Bu noktada, Face ID'nin kalıcı olacağına ve Touch ID'nin en azından yakın gelecekte amiral gemisi iPhone'lara geri dönmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ancak Gurman o kadar da umutsuz değil. Yazar, Apple'ın Touch ID'yi iPhone SE gibi iPhone'larda güç düğmesine taşıyabileceği olasılığı üzerinde durdu. Ancak bu konuda henüz somut kanıtlar yok.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Touch ID
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