HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir düğün bütün gidişatı değiştirdi! Katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı

Bir düğün bütün gidişatı değiştirdi! Katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki hafta önceki bir düğünle bağlantılı olan 11 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaymakam Ümit Altay ise "Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" diyerek ilçe halkını uyardı.

Bir düğün bütün gidişatı değiştirdi! Katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı

Havaların ısınmaya başlaması ve düğün sezonunun açılması nedeniyle Devrek ilçesindeki vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Pandeminin en yaygın olarak yaşandığı süreçte 3 vaka görülen ilçede, iki hafta önce bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalarda artış gözlemlendi. Düğünle bağlantılı olarak 11 kişide yeni tip Covid-19 tespit edildi. Pandemi sürecinden bu yana Devrek ilçesinde görülen en yüksek günlük vaka sayısı yaşanırken, İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçe halkını uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay, "Devrekliler olarak Covid-19 virüsü çıktığı ilk andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde gerek vatandaşlarımız gerek kamu kurumları olarak çok iyi bir mücadele verdik. Ancak normalleşme süreciyle birlikte ve havaların ısınmasıyla, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte işler istediğimiz gibi gitmemeye başladı. Önceki dönemi ne kadar iyi geçirdiysek, normalleşme döneminde de o kadar kötü bir sınav veriyoruz. Bu yazıyı yazmaktaki amacım sizlere tehlikenin geçmediğini ve tedbirler konusunda ciddiyeti bırakmamak gerektiğini hatırlatarak sizi korumaktır. Bugüne kadar bu konuyla ilgili paylaşımlarımda asla sayısal veri paylaşmadım. Ancak durumun ciddiyetini anlamanız için bugün sizlerle bazı sayısal verileri paylaşacağım. Pandeminin en yaygın döneminde ilçemizde bir köyde aynı anda 3 vaka görüldüğünde o köyde karantina ilan etmiş hatta çevresindeki mahallelerde de giriş çıkışları büyük oranda kısıtlamıştık. Malumunuz 2 hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı. Bugün itibariyle o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı.

Dün itibariyle sadece bir günde ilçemizde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktı, pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef.

Normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı da var, esnaf da var. O yüzden çok dikkatli olmak kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz. Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim" ifadelerine yer verdi.

Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda geçen 'Ayşe tatile çıksın' ne demek? Ayşe Ayata kimdir?

Kıbrıs Barış Harekatı’nda geçen 'Ayşe tatile çıksın' ne demek?

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

'En iyi öğretmen' için sıraya girmişlerdi! Olayla ilgili yeni gelişme

Bu görüntü tartışma konusu olmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme

Kadıköy'de cinayet: Korktum hemen dışarı çıktım

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Korktum hemen dışarı çıktım

KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?

KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.