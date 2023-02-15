Bir garip olay! Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri hasar görmedi. Apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkıldı.

Hasar görmeyen apartmanın altındaki mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemiş olması ise şaşırttı.

İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının sergilendikleri raf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekti. (DHA)