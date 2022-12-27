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  4. Bir garip olay... Kendini sırtından bıçakladı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Bir garip olay... Kendini sırtından bıçakladı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

27.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da, bu kadarına da 'pes' dedirten bir olay yaşandı. 'Bıçaklandım' ihbarıyla polisi arayan kişinin ifadesi şaşkına çevirdi. Şahsın işe gitmemek için kendini sırtından bıçakladığı ortaya çıktı. İfadesinde her şeyi kabul itiraf eden şahıs, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söyledi. İşte haberin detayları...

Bir garip olay... Kendini sırtından bıçakladı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Japonya'da "bıçaklandım" diyerek polisi arayan bir kişinin işe gitmemek için kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Japonya’nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50'li yaşlarındaki bir erkek 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu.

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İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım." diyerek yardım talebinde bulundu. Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

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"İŞE GİTMEMEK İÇİN YAPTIM"

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi. (İHA)

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Japonya bıçak

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