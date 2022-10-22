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Bir grup gencin eğlence amaçlı çektiği video hayrete düşürdü! '01 geliyoruz'

22.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir grup gencin eğlence amaçlı çektiği video hayrete düşürdü. Film sahnelerini aratmayan görüntüde, gençlerden birisi eline aldığı kurusıkı tabancayla arkadaşlarının içerisinde bulunduğu otomobilin içerisine defalarca ateş etti.

Bir grup gencin eğlence amaçlı çektiği video hayrete düşürdü! '01 geliyoruz'

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Genç arkadaş grubu eğlence için tehlikeli bir videoya imza attı. Gençlerden biri eline aldığı kurusıkı tabanca ile içerisinde arkadaşlarının bulunduğu otomobile yakın mesafeden defalarca ateş etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin tehlikeli eğlencesi, filmlerdeki infaz sahnelerini akıllara getirdi.

'01 GELİYORUZ'

Görüntülerde; videoyu kaydeden kişinin ’01 geliyoruz’ dediği anlar ve devamında da diğer kişinin elindeki tabancayla iki arkadaşının bulunduğu otomobile ateş açtığı anlar yer aldı. Videoda kendilerine tabanca doğrultulan kişilerin ‘dursana’ sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Eğlencenin, faciaya dönüşebileceği videoyu izleyenler ise hayrete düştü.

(İHA)

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