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Bir günah gibi sakladığınız cilt lekelerinden kurtulmak için mutlaka bunu deneyin

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların baş belası olan cilt lekeleri, bir günah gibi sürekli gizlenmeye çalışır. Cildi son derece kusurlu gösteren lekeler hakkında açıklama yapan uzman estetiysen Serkan Özbilek, leke tedavisi yaptırmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu.

Bir günah gibi sakladığınız cilt lekelerinden kurtulmak için mutlaka bunu deneyin

Uzman Estetisyen Serkan Özbilek, kış aylarında kadın ve erkeklerin bakımı için uyarılarda bulundu. Danışanların şikayetlerinin başında leke sorununun geldiğini aktaran Özbilek, leke tedavileri için kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Özbilek, danışanlarının kış aylarının gelmesiyle bir an önce işleme başlaması gerektiğini söyledi.

'ÇOK SICAK SUDAN KAÇININ!'

Özbilek, kendi bakımının püf noktasının vitaminlerden geçtiğini kaydederek, "Genel olarak cilt, tırnak, saç bakımları yaz ve kış demeden ihmal etmeden yapmalıyız. Özellikle kış aylarıyla birlikte en çok oluşan sorunlardan biri cilt kuruluğudur. Bununla ilgili dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri muhakkak çok sıcak sudan kaçınmamız gerekiyor. Bulaşık, vücut yıkarken sıcak su sonrası mutlaka bir nemlendirici ile vücudumuzun her yerini ayrı ayrı nemlendirmemiz gerekir. Güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu yaz, kış demeden kullanmamız gerekiyor, cildimizi güneşe maruz bırakmamalıyız. Ciltteki lekeler ve çizgiler en çok güneşe maruz kaldıktan sonra çıkıyor. Aynı zamanda beslenirken de E ve C vitamini yoğun olan besinlerden beslenmemiz gerekiyor. Leke tedavilerinde önce lekenin nerede olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Dermapen, E vitamini ve asitlerle bir protokol hazırlıyoruz. Bu protokolleri daha çok kış aylarında tercih ediyoruz, çünkü soyma işlemi yapılıyor. Kişi her ne kadar kendini korumaya çalışsa da güneşe maruz kalıyor. Güneşe maruz kalınca leke artması olabilir diye genelde kış aylarını tercih ediyoruz. Yapılan işlemlerle ilgili işin ehli ve uzmanını bulmak lazım, cilt çok önemli bir konu. Yanlış bir işlem hayatımız boyunca bizi mutsuz edebilir. Bunları yaşamamak için doğru uzman, ürün ve işlem gerekir" dedi.

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