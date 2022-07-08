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Bir günde 40 bin araç giriş yaptı! Trafik durma noktasına geldi

08.07.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 40 bin araç giriş yaptı. Oluşan yoğunluk nedeniyle Bodrum’un en işlek noktalarında trafik durma noktasına geldi. Öte yandan ilerleyen saatlerde trafiğin daha da artması bekleniyor.

Bir günde 40 bin araç giriş yaptı! Trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilinde Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 40 bin araç giriş yaptı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Bodrum’a araçlarıyla bayram tatiline gelenlere uyarılarda bulunarak, çikolata ikram edilirken kadınlara gül verdi, çocuklara ise oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.

1 GÜNDE 40 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Kurban Bayramı’na saatler kala kentte trafik yoğunluğu arttı. Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil uygulamalara katılarak vatandaşlarla bayramlaştı, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bodrum’un en işlek noktalarında trafik durma noktasına geldi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile jandarma ve polis Güvercinlik Kontrol Noktası’ndan uygulamaya katıldı. Korgeneral Çitil sürücülerle bayramlaşırken, trafik konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

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"GÜNLÜK ORTALAMA 36 BİN GİRİŞ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, "Kurban bayramımızın Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve ve personeli İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur, mutluluk içerisinde sevdikleriyle beraber bayram geçirmesi için 24 saat gece gündüz çalışacağız. Günlük ortalama 36 bin giriş olduğu söyleniyor. Bu önümüzdeki saatlerde biraz daha artabilir" dedi. (İHA)

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Bodrum
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