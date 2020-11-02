Bir günde koronavirüsten rekor sayıda ölüm

Koronavirüs dehşeti Avrupa’yı sarsarken, Türkiye’nin doğu sınırından komşusu İran’dan da korkutan açıklamalar geldi. Orta Doğu’da koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran’da son 24 saat içerisinde 440 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 35.738’e çıktı. Ülkede birçok büyük kente giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Ekim ayının başından beri kapalı olan okullar, camiler, mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasına devam edileceği açıklandı.

“GERÇEK SAYILAR DAHA YÜKSEK”

Bugün devlet televizyonunda paylaşılan açıklamada ise aralarında başkent Tahran’ın da olduğu 25 kente giriş ve çıkışların kapandığı belirtildi. İran devlet ajansı, başkent Tahran’da iki haftalık bir karantina uygulamasının ise gündemde olduğunu duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 8.289 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 628.780’e çıktı.

ISNA haber ajansına konuşan İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, “Açıklanan sayılar şüpheli, İran felaket bir ölüm oranına ulaştı. İranlı yetkililerin açıkladığı ölüm sayısı sadece kayıtlı hastalar. Hastane ve mezarlıkta konseyimizin yaptığı incelemelerde ölüm sayısının normal oranın en az 3 kat daha fazlası olduğunu tespit ettik” ifadesini kullandı.

