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  4. Bir il bunu konuşuyor! Cani evlat babasını 10 bıçak darbesiyle katletti

Bir il bunu konuşuyor! Cani evlat babasını 10 bıçak darbesiyle katletti

17.12.2023 19:30 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'dan gelen haber duyanların kanını dondurdu! 55 yaşındaki Nazım Başargan, 25 yaşındaki oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Babasını katleden gencin psikolojik sorunları olduğu tespit edilirken cinayetin ardından intihara teşebbüs ettiği belirlendi. 25 yaşındaki baba katili, acı olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bir il bunu konuşuyor! Cani evlat babasını 10 bıçak darbesiyle katletti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55), çıkan tartışma sırasında psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ardından bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Cem Başargan, hastanede tedavi altına alındı.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ, CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Olay, öğleden sonra Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı.

112'Yİ KENDİ ARADI

Cem Başargan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, babasını öldürdüğünü bildirdi. Başargan, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı halde bulunan Cem Başargan da Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek polis nezaretinde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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