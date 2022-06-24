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  4. Bir il bunu konuşuyor! İnsanlara at eti yedireceklerdi, suçüstü yakalandılar

Bir il bunu konuşuyor! İnsanlara at eti yedireceklerdi, suçüstü yakalandılar

24.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Atların boş bir binada kesileceği ihbarını alan polis, jandarma ve zabıta ekipleri ortak operasyonla 10 atı kesilmek üzereyken kurtardı. Bina sahibi gözaltına alınırken kurtarılan atların da akıbeti belli oldu.

Bir il bunu konuşuyor! İnsanlara at eti yedireceklerdi, suçüstü yakalandılar

Düzce’de, boş binada at kesimi yapılacağına yönelik ihbarda bulunulunca zabıta, polis ve jandarma ekipleri baskın düzenledi. Hayvanların kesimi için sistem kurulduğu tespit edilirken, 10 at kurtarıldı. Bina sahibi İrfan B., gözaltına alındı.

ESRAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Olay, dün gece Darıcı Mahallesi 5792 Sokak'ta bulunan boş binada meydana geldi. Belediyeyi arayanlar, boş binada hareketlilik olduğu ve çok sayıda atın binaya sokulduğu ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri de durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İrfan B.’ye ait boş binaya düzenlenen operasyonda, bina içinde kesim için sistem kurulduğu ve 10 atın kesime hazırlandığı tespit edildi. Operasyonla kurtarılan 10 at, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Binada yapılan aramada ise 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda malzemelere el koyuldu ve bina sahibi İrfan B. gözaltına alındı.

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KURTARILAN ATLAR NE OLACAK?

Zabıta memuru Erdal Uslu, polis ve jandarmayla birlikte ortak operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, “10 adet yılkı atının kesileceğini tespit ettik. Atları kesilmekten kurtardık, şu anda güvenli alandalar. İl Tarım Müdürlüğü ve belediyemiz ile birlikte atları sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Gittiğimiz yerde kesim için sistem de vardı. Kesimden kurtarılan atları, Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün yediemin olarak tespit ettiği barınağa getirdik. Sahiplendirilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. (DHA)

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