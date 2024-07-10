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  4. Bir ilçede şap hastalığı alarmı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Bir ilçede şap hastalığı alarmı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.07.2024 14:30
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Şırnak'ın İdil ilçesinde "şap hastalığı" tespit edilmesi üzerine ilçeye 2 ay hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Bir ilçede şap hastalığı alarmı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu.

AÇIKLAMA GELDİ

İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

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İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır.

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Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı
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