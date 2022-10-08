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Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

08.10.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi tarihi keşfe imza attı. Sabana takılan büyük taşın ne olduğunu anlamaya çalışan çiftçi, taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntıyla karşılaştı. Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine inceleme yapan ekipler, taşın yaklaşık 2 bin 400 yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'oda mezar' olduğunu tespit etti. Korumaya alınan 'oda mezar'da kurtarma kazısı başlatıldığı bildirildi.

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi’nde bir tarlada tarihi bir keşfe imza atıldı. Tarlayı ekip biçen bir çiftçi, 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar buldu. Milas Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

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Milas’ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi’nde Fatma Özyiğit’e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü’ne haber verdi.

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ÇEVRESİNDE SERAMİK PARÇALARI BULUNDU

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

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"NE ÇIKARSA ÇIKSIN DEVLETİN OLACAK"

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama, ne çıkarsa çıksın devletin olacak" dedi. (İHA)

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