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Bir kişinin ihbarı her şeyi aydınlattı! Ekipler 4 ay çalıştı, 110 dolandırıcılık vakası çözüldü

18.01.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir vatandaşın dolandırıcılık ihbarı üzerine yapılan teknik takip sonucu, 110 dolandırıcılık vakası çözüme kavuştu. Jandarma ekiplerinin 4 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişinin ihbarı her şeyi aydınlattı! Ekipler 4 ay çalıştı, 110 dolandırıcılık vakası çözüldü

Yalova'da bir vatandaşın 35 bin lira dolandırıldığını beyan etmesinin ardından jandarmanın 4 ayrı ilde yaptığı operasyonlarda, 110 civarında faili bulunamamış dolandırıcılık vakası aydınlatıldı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesinde arıcılık işi yapan A.S. isimli vatandaş, aldığı telefonda Bursa Arıcılık Birliği'nden arandığını, şeker hakkı kazananlardan birinin hakkından vazgeçtiğini, kendilerine bu hakkı tanıyabileceklerini ifade eden kişilerin ikna etmesi sonucu, bir hesaba bedeli olan 35 bin lira yatırdı. Kendisine herhangi bir dönüş yapılmayan A.S., dolandırıldığını anlayınca Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Adliyesine başvuru yaptı.

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TEKNİK TAKİP SONUNDA ONLARCA SUÇ ORTAYA ÇIKTI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Yalova Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri idaresinde bahse konu hesabın, hesap hareketlerinin, telefonların HTS ve İMEİ kayıtlarının incelenmesinin ardından, yapılan teknik takipte, farklı dolandırıcılık yöntemlerinin de benzer hesaplardan yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa, Ankara, Eskişehir ve Van'da, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, Yalova İl Jandarma Kom ve bölgelerin Kolluk Kuvvetleri yardımı ile yapılan çalışmada, 8 operasyon yapıldı.

GENÇLERİN HESAPLARI KİRALANIYOR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 18-23 yaş arasında gençlerin, sosyal uygulama vasıtayla hesaplarını dolandırıcılara kiraladığı, işlemlerin de iz bırakmamak adına bu hesaplardan yürütüldüğü öğrenildi. Yapılan çalışma çerçevesinde, hesaplarını kiralayan gençler de, suça iştirak ve yardım yataklık gibi suçlardan tutuklandı.

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TELEFON HATLARI YABANCI UYRUKLULARA AİT

Arıcılık dolandırıcılığının yanı sıra, kaparo dolandırıcılığı, kendisini polis, hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandıranlar, alışveriş vaatleri ile yapılan dolandırıcılık gibi pek çok suçun da, özellikle yabancı uyruklu kişilerin üzerine çıkarılan telefon hatları ile yapıldığı fark edildi. Telefon görüşmeleri ve kiralanan hesaplara para yatmasından sonra, telefonlara bir daha ulaşılamadığı da öğrenildi.

110 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Yaklaşık 4 aylık çalışma sonrasında, ülke genelinde yaklaşık 110 civarında faili belli olmayan nitelikli dolandırıcılık olayı da aydınlatılmış oldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sürecinde, teknik takiple tespit edilen 8 kişi tutuklanarak, suç isnat edilen yerlerdeki cezaevlerine sevk edilirken, 110’u bulan ve daha fazlasını bulacağı tahmin edilen dolandırıcılık olayları ile alakalı, olası zanlılar hakkında edinilen bilgiler çerçevesinde incelemeler başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ihbar

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