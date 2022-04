Bir kuşağı heyecanlandıran haber: Max Payne'in remake'i yolda!

Orijinal Max Payne oyunu, bir kuşak için ise efsaneye dönüşmüştü. Bazı bölümleri geçmek için küçük bulmacalar çözmenin gerektiği oyun daha sonra Max Payne 2: The Fall of Max Payne adında ikinci bir versiyona daha kavuşmuştu. Max Payne, serinin ikinci oyununda da New York'taki macerasına kaldığı yerden devam etmişti. Peki yıllar sonra Max Payne neden tekrar gündeme geldi? Bu sorunun yanıtı Remedy Entertainment ve Rockstar Games tarafından verilen remake müjdesinde saklı.

MAX PAYNE'İN REMAKE'İ GELİYOR

Remedy Entertainment ve Rockstar Games, Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne’in remake'ini yapacak. İki şirket, yeni Max Payne 1 ve 2 projesi için anlaşmaya vardı bile.

BÜTÇE ROCKSTAR GAMES'TEN

İmzalanan geliştirme anlaşmasına göre Remedy, oyunları Northlight oyun motorunu kullanarak PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için tek bir oyun olarak geliştirecek. Yani remake, serinin ilk iki oyunu olan Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne'i kapsayacak. Oyunun geliştirme bütçesi, Rockstar Games tarafından finanse edilecek.

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"

Remedy CEO'su Tero Virtala, "Max Payne, Remedy'deki herkesin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur ve dünya çapındaki milyonlarca hayranın da aynı şekilde hissettiğini biliyoruz. Orijinal Max Payne oyunlarının hikayesini, aksiyonunu ve atmosferini oyunculara yeni yollarla geri getirme şansı için bir kez daha Rockstar Games'teki ortaklarımızla birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser ise "Remedy'deki eski dostlarımız orijinal Max Payne oyunlarını yeniden yapma konusunda bize geldiklerinde çok heyecanlandık. Remedy ekibinin çalışmalarının büyük hayranlarıyız ve bu remake'i oynamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Projenin şu anda konsept geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor.