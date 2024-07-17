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  4. Bir özel anaokulunun görüntüleri sızdı! ‘Eski öğretmenlerin komplosu’ dedi

Bir özel anaokulunun görüntüleri sızdı! ‘Eski öğretmenlerin komplosu’ dedi

17.07.2024 15:10
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Sarıyer’de 22 yıldır bulunan özel bir anaokulunda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada olduğu görüntüler ortaya çıktı. Anaokulu sahibi, okuldan bağı kesilen birkaç öğretmenin görüntüleri sızdırdığını söyleyerek, görüntülerin komplo olduğunu belirtti.

İstanbul Sarıyer Tarabya’da bulunan 22 yıldır işletilen Özel Kemer Anaokulu’nda velileri şoke edecek görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları görüntüler sosyal medyaya büyük bir tepki topladı.

İddiaların ve görüntülerin ardından kreşin sahibi Yeşim Bilek, anaokulunun kapılarını gazetecilere açtı. 22 yıldır okulu işlettiğini söyleyen kreş sahibi Bilek, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin, kreşten ayrılan öğretmenlerin kumpası olduğunu ve görüntülerin kurgulandığını ifade etti.

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‘‘ANAOKULU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN VE ŞİKAYET BULAMAZSINIZ’’

Kreşin açık olduğu günden bugüne dek bir şikayet dahi almadığını belirten kreş sahibi Yeşim Bilek, “Ben 2003’ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7’de okulumu açarım. Akşam 7’ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7’de de en son çocuğumu kendim gönderirim" diyerek kendini savundu.

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‘‘BUNU YAPAN ÖĞRETMENİM EN SEVDİĞİM ÖĞRETMENLERİMDEN BİRİDİR’’

Daha önce okulda çalışan ancak şu an anaokulu ile bağı kopan öğretmenlerin bir kompo kurduğunu kreş sahibi, şunları ekledi: "Okulumuzdan ayrılan birkaç tane öğretmenimiz bir şeye kızmış ve bu videoları yayınlamış. Ben ilahi adalete inanıyorum. Aşağıda bizim bir müştemilat alanımız var. Oraya girilmemesi gerektiği halde bu videoları hazırlamak için girmişler. Bu videolar bir şekilde sızmış. Hiç önemli değil. Ben 22 yıl bu işe emek verdim. 22 yıl boyunca 1 kişi bile zehirlenmedi bunu araştırabilirsiniz. Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Çok da iyi bir kızdır. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım. Tamamen kişisel bir mevzu. Ayrıca giden öğretmenler bu okulda 3-4 yıl çalışmışlardı. Bu videoyu çekmek giderken mi akıllarına gelmiş.”

‘‘3 YIL KADAR KIZIM BU KREŞTEYDİ’’

İddiaların ardından okula gelen velilerden biri, ‘Bu iddialara inanmıyorum. Haberi gördüm kreşe geldim. 3 yıl kadar kızım bu kreşte. Bu olaya inanmıyorum” şeklinde yorumladı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Anaokulu
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