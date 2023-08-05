Bir şehirde sokaklar yağmurdan göle döndü! Bir şehirde sıcaktan bir kişi bayıldı

Aşırı sıcaklar birçok vatandaşa zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Zonguldak'ta sıcaklara dayanamayan bir kişi yolda baygınlık geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu şahıs hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin birçok yeri sıcaklarla uğraşırken soğuk havasıyla ünlü Erzurum'da yaşanan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altında sığındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliye çalışması yaptı. Polis ekipleri de kent merkezindeki alt geçitleri trafiğe kapatarak kavşaklarda önlem aldı.

ZONGULDAK'TA BİR KİŞİ SICAKTAN BAYILDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi aşırı sıcak nedeniyle bayıldı. Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli’de de etkisini gösteriyor. Murtaza Mahallesi Dışçesme sokakta yürüyen A.Ç. sıcak nedeniyle bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden A.Ç. yere düşüp bayıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen A.Ç.’nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç.’ye ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.





