HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir şehirde sokaklar yağmurdan göle döndü! Bir şehirde sıcaktan bir kişi bayıldı

Bir şehirde sokaklar yağmurdan göle döndü! Bir şehirde sıcaktan bir kişi bayıldı

05.08.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı noktalarından farklı haberler gelmeye devam ediyor. Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini birçok ilde gösterdi. Zonguldak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi yolun ortasından baygınlık geçirdi. Zonguldak sıcaklıkla mücadele ederken Erzurumlu vatandaşlar da yağmurla başa çıkmanın yollarını aradı. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan birikintilerden dolayı bazı kavşaklar trafiğe kapatıldı.

Bir şehirde sokaklar yağmurdan göle döndü! Bir şehirde sıcaktan bir kişi bayıldı

Aşırı sıcaklar birçok vatandaşa zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Zonguldak'ta sıcaklara dayanamayan bir kişi yolda baygınlık geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu şahıs hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin birçok yeri sıcaklarla uğraşırken soğuk havasıyla ünlü Erzurum'da yaşanan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

57dc2e46389950c50a163eab78f721fe

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altında sığındı.

a5d1faa17bb54a1bec7cbadf35b905a9

Erzurum Büyükşehir Belediyesi birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliye çalışması yaptı. Polis ekipleri de kent merkezindeki alt geçitleri trafiğe kapatarak kavşaklarda önlem aldı.

indir

ZONGULDAK'TA BİR KİŞİ SICAKTAN BAYILDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi aşırı sıcak nedeniyle bayıldı. Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli’de de etkisini gösteriyor. Murtaza Mahallesi Dışçesme sokakta yürüyen A.Ç. sıcak nedeniyle bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden A.Ç. yere düşüp bayıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen A.Ç.’nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç.’ye ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

f593c074-018e-4f06-9c96-2b64a8fe3479 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'den korkutan yangın! Çok sayıda ekip...Kadıköy'den korkutan yangın! Çok sayıda ekip...
42 derece sıcaklık asfaltı eritti! Çareyi o yöntemde buldular42 derece sıcaklık asfaltı eritti! Çareyi o yöntemde buldular
'Halay başı' kavgası! Yaralı ve gözaltılar var'Halay başı' kavgası! Yaralı ve gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.