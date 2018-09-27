Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda, çevredekilerin doğalgaz kokusu geldiğini fark etmesi üzerine, bir esnaf, çakmakla yaktığı kağıdı, kokunun geldiği noktaya tuttu. Esnaf, kaçağın olduğu yerde çıkan alevleri ayağıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca alevlerin üzerine su döktü.
Bir bankanın güvenlik görevlisi yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırıma ve çevredeki araçlara su sıkarak olası bir alevlenmenin önüne geçti. Bu sırada olay yerine gelen doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri gazı kesti. Olay yerinde, sızıntının nereden geldiği belirlenmeye çalışılıyor.
Öte yandan, yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
AA
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