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Bir sızıntı kaynağı iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanını paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

iPhone 12 modelleri Apple etkinliğinde tanıtılmadı. Ancak bugün iPhone 12 Pro Max'in performansı ortaya çıktı. Sızıntı kaynağı Ice Universe, iPhone 12 Pro Max'e ait olduğunu iddia ettiği AnTuTu puanını paylaştı. Yayınlanan iPhone 12 Pro Max AnTuTu puanı ise biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

Bir sızıntı kaynağı iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanını paylaştı!

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ailesinin en güçlü iPhone'u olacak. En azından sızıntılar bize bunu söylüyor. Fakat iPhone 12 Pro Max için elimizde yüksek hızlı 5G anteniyle ile geleceği, Yeni iPad Air'in işlemcisi A14 Bionic ile donatılacağı ve bir LiDAR tarayıcısına ev sahipliği yapacağı dışında herhangi bir bilgi yok. Üstelik Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı Time Flies etkinliğinde de yeni iPhone 12 modellerine dair herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Bu yüzden gözler, sızıntı kaynaklarına çevrildi. En ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, iPhone 12 Pro Max adına bu zamana kadarki en büyük sızıntılardan birini gerçekleştirdi.

iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanı Ice Universe aracılığıyla ortaya çıktı. iPhone 12 Pro Max'e ait olduğu söylenen AnTuTu puanına baktığımızda ise biraz hayal kırıklığına uğramanız mümkün. Zira iddialara göre yeni nesil 5nm'lik A14 Bionic işlemcisine sahip iPhone 12 Pro Max AnTuTu'dan 572.333 puan alıyor. Bu da Android amiral gemilerinde rastlamaya başladığımız Snapdragon 865+'dan daha düşük bir puan demek. Üstelik hepsi bu kadarıyla da sınırlı değil.

iPhone 12 Pro Max AnTuTu Puanı

iPHONE 11 İPHONE 12 PRO MAX'İ GEÇTİ

İddialar, iPhone 12 Pro Max'in arayüz performansında iPhone 11'in bile gerisinde kaldığını gösteriyor. Bu oldukça şaşırtıcı bir sonuç. Fakat bu ilginç sonucun farklı nedenleri olabilir. Testte kullanılan iPhone 12 Pro Max'in bir prototip cihaz olma ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden performansın düşük gibi görünmesi gayet normal. iPhone 12 Pro Max satışa çıktığında ise performansının kağıt üzerinde göründüğü kadar kötü olmayacağı ve Snapdragon 865+ ile kıyasıya bir rekabete gireceği düşünülüyor.

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