Bir sızıntı kaynağı iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanını paylaştı!

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ailesinin en güçlü iPhone'u olacak. En azından sızıntılar bize bunu söylüyor. Fakat iPhone 12 Pro Max için elimizde yüksek hızlı 5G anteniyle ile geleceği, Yeni iPad Air'in işlemcisi A14 Bionic ile donatılacağı ve bir LiDAR tarayıcısına ev sahipliği yapacağı dışında herhangi bir bilgi yok. Üstelik Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı Time Flies etkinliğinde de yeni iPhone 12 modellerine dair herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Bu yüzden gözler, sızıntı kaynaklarına çevrildi. En ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, iPhone 12 Pro Max adına bu zamana kadarki en büyük sızıntılardan birini gerçekleştirdi.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPo