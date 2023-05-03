'Nemesis Anıtı' sonrası bir hamle daha! Türkiye'den tepki gelmişti: Hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ile normalleşmenin ele alınacağı bir sonraki toplantının Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurdu. Toplantının tarihini de açıklayan Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Sudan'daki iç çatışmalar ve Fransa'da Türk seçmenlere saldırı da vardı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" açıklamasında bulundu.

MOSKOVA'DA 4'LÜ ZİRVE

Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

SUDAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİN TAŞINMASI PLANLANIYOR

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi.

MARSİLYA'DA TÜRK SEÇMENLERE SALDIRI: FRANSA'YI UYARDIK

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu Fransa'yı uyardıklarını söyledi.

ERMENİSTAN UÇAKLARINA HAVA SAHASI KAPATILDI

Öte yandan Çavuşoğlu, Ermenistan'da Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithaf edilen Nemesis Anıtı'yla ilgili de açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin sert tepki gösterdiği olay sonrası, Çavuşoğlu Ermenistan uçaklarına hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN 'NEMESİS ANITI'NA TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan Nemesis Anıtı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanısıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen “Nemesis Anıtı”nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir.

Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

(AA)

