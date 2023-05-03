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  4. Son dakika | Türkiye'de kritik zirve: 3 ülkenin bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya geliyor! Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Son dakika | Türkiye'de kritik zirve: 3 ülkenin bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya geliyor! Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

03.05.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin arabuluculuk ettiği tahıl koridoruyla ilgili yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de 3 ülkenin bakan yardımcıları düzeyinde toplantı gerçekleştireceğini duyurarak planlanan tarihi açıkladı.

Son dakika | Türkiye'de kritik zirve: 3 ülkenin bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya geliyor! Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Son dakika haberi: Tahıl koridoru anlaşmasının süresi uzayacak mı? Karadeniz'de dünyanın takip ettiği tahıl koridoruyla ilgili son gelişmeleri Bakan Akar açıkladı. Kayseri'de bulunan Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'tahıl koridoru' uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

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RUS MEVKİDAŞIYLA İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl girişimine ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

TAHIL KORİDORU DEVAM EDECEK Mİ?

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin 2 tarafın da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde."

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