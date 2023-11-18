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Bir süredir gözden uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i ziyaret etti!

18.11.2023 19:35 | Son Güncelleme:
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CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sonrasında genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptırmıştı. Kurultay sonrası Eren Erdem de Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu Erdem'i ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun takım elbise giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir süredir gözden uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i ziyaret etti!

Genel seçimlerdeki başarısızlık sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmiş, Özgür Özel CHP genel başkanlığına aday olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklenmiş ve 38. Olağan Kurultayda genel başkanlığı kazanmıştı.

BİR SÜREDİR İNZİVADAYDI

Ardından parti içinde yeni bir dönem başlarken gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Partiyle tek bağı üyeliği olan Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edildi.

Bir süre evinde inzivaya çekilen Kılıçdaroğlu’nun, siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenildi. Ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti.

KILIÇDAROĞLU ERDEM'İ ZİYARET ETTİ

Son olarak Kılıçdaroğlu, süreçten sonra ilk kez ortaya çıktı ve Eren Erdem'i ziyaret etti.

Kurultaydan sonra Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Erdem, ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun takım elbiseyi çıkardığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun casual tarzı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

"HEPİNİZE ÇOK SELAMLARI VAR"

Eren Erdem sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı. Ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var…"

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Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu
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