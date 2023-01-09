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  4. Bir tek o isim... Son anketteki oy farkları dikkat çekti! İşte Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aldığı oylar

Bir tek o isim... Son anketteki oy farkları dikkat çekti! İşte Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aldığı oylar

09.01.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken 2023 cumhurbaşkanlığı seçim anketleri de dikkatle takip ediliyor. Araştırma şirketlerinin bir bir anket sonuçlarını paylaştığı yoğun siyasi gündemde ORC Araştırma'dan çarpıcı bir anket geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy tercihlerinin araştırıldığı çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında tek tek Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy dağılımları paylaşıldı. Yalnızca bir isim Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Bir tek o isim... Son anketteki oy farkları dikkat çekti! İşte Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aldığı oylar

2023 seçimlerine kısa bir süre kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları da hız kazandı. Seçmenin nabzını tutmak için gerçekleştirilen anketlerde katılımcılara farklı sorular sorularak oy tercihleri araştırılıyor. Hem vatandaşların hem de siyasilerin dikkatle takip ettiği anketlerde çarpıcı sonuçlar da çıkıyor. Son olarak ORC Araştırma cumhurbaşkanlığı seçimi için katılımcıların oy tercihlerini araştırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında, anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy dağılımları ortaya kondu. İşte araştırma sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 4 ismin aldığı oy oranları...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MANSUR YAVAŞ, EKREM İMAMOĞLU, MERAL AKŞENER VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARI...

ORC Araştırma söz konusu araştırmayı, 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde 3780 kişi ile yüz yüze yaptı. Oy tercihlerinin araştırıldığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aldığı oy oranları dikkat çekti. Ankete göre yalnızca Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

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Katılımcıların oy tercihleri şu şekilde oldu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,8
Mansur Yavaş: Yüzde 49,4
Kararsız: Yüzde 10,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,9
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,0
Kararsız: Yüzde 11,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,7
Meral Akşener: Yüzde 46,3
Kararsız: Yüzde 12

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,8
Kararsız: Yüzde 15,7

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3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var 3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var

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