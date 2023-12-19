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  4. Bir Türkiye gerçeği! Bakan oran verdi: Vatandaşlarımızın yüzde 71'i risk altında

Bir Türkiye gerçeği! Bakan oran verdi: Vatandaşlarımızın yüzde 71'i risk altında

19.12.2023 20:42 | Son Güncelleme:
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1999, 2011, 2020, 2023 ve beklenen diğer büyük depremler... Türkiye, depremi gündeminden ne yazık ki düşüremiyor. Acı hatıralarımıza yenilerini eklememek için deprem uzmanlarından her gün yeni bir uyarı geliyor. Depremle ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Bakan 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yaşayanların oranını verdi.

Bir Türkiye gerçeği! Bakan oran verdi: Vatandaşlarımızın yüzde 71'i risk altında

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana Türkiye her gün depremle ilgili yeni bir konuyu tartışıyor. Bazı deprem uzmanları Marmara'da deprem beklemezken bazıları ise Marmara depremini 'kaçınılmaz' olarak yorumluyor. Sadece Marmara'da değil Bingöl, Erzincan gibi çok sayıda il de deprem riski taşıyor.

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BAKAN ORAN VERDİ

Deprem tartışmaları yaşanırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de konuşma yapan Bakan Özhaseki Türkiye'de yaşayanların yüzde 71'inin 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer aldığını belirtti.

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Bakan Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

  • Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.

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  • (6 Şubat depreminden sonra) Afetin yaşandığı bölgede 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren yapının hasar tespitini yaptık. 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlayanları 1 yıl, çelik köy evlerini de 6-8 ayda teslim edeceğiz.

  • İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. Şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız.
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Anahtar Kelimeler:
deprem Mehmet Özhaseki
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