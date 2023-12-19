Bir Türkiye gerçeği! Bakan oran verdi: Vatandaşlarımızın yüzde 71'i risk altında

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana Türkiye her gün depremle ilgili yeni bir konuyu tartışıyor. Bazı deprem uzmanları Marmara'da deprem beklemezken bazıları ise Marmara depremini 'kaçınılmaz' olarak yorumluyor. Sadece Marmara'da değil Bingöl, Erzincan gibi çok sayıda il de deprem riski taşıyor.
Deprem tartışmaları yaşanırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de konuşma yapan Bakan Özhaseki Türkiye'de yaşayanların yüzde 71'inin 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer aldığını belirtti.
Bakan Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;
(6 Şubat depreminden sonra) Afetin yaşandığı bölgede 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren yapının hasar tespitini yaptık. 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlayanları 1 yıl, çelik köy evlerini de 6-8 ayda teslim edeceğiz.