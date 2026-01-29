Bir tutam tuzla artık donmuyor! Kışın çamaşır kurutmanın en pratik yolu

Uzmanlar, çamaşırların ev içinde kurutulabileceğini ancak bunun için yaşam alanlarından ayrı bir bölümün tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Islak çamaşır bulunan ortamlarda nem oranı hızla yükseliyor. Bu durum solunum problemlerine yol açabileceği gibi küf oluşumu riskini de artırıyor. Bu nedenle yatak odası ve salon gibi uzun süre vakit geçirilen alanlar önerilmiyor.

KALORİFER ÜSTÜNE ÇAMAŞIR SERMEK DOĞRU MU?

Kalorifer üzerine çamaşır asmak yaygın bir alışkanlık olsa da özellikle büyük parçalar için ciddi riskler barındırıyor. Çarşaf, havlu ve nevresimler radyatörün ısısını keserek hem ortamın yeterince ısınmasını engelliyor hem de havadaki nem oranını artırıyor.

Uzmanlar, kaloriferin yalnızca çorap ve iç çamaşırı gibi küçük parçalar için kısa süreli kullanılabileceğini belirtti.

BANYODA ÇAMAŞIR KURUTULUR MU?

Yüksek nem oranına sahip olan banyoda çamaşır kurutmak, ortamın daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Başka bir seçenek yoksa, çamaşırların sadece havlupan üzerine asılması ve banyo kapısının açık tutulması gerekiyor.

BALKONSUZ EVLERDE NE YAPILABİLİR?

Balkonu olmayan evlerde en güvenli yöntem, çamaşır askısını iyi havalandırılan bir koridor ya da mutfağa yerleştirmek.

Çamaşırların daha hızlı kuruması için uzmanlar şu kurallara dikkat çekiyor:

Makinede yüksek devirli sıkma programı kullanmak

Çamaşırları askıya aralıklı ve gergin şekilde asmak

Gün içinde kısa süreli pencere açarak ortamı havalandırmak

Kıvrım ve kat yerlerini mutlaka düzeltmek

DONDURUCU SOĞUKTA DIŞARIYA ÇAMAŞIR SERİLİR Mİ?

Uzmanlara göre soğuk havalarda çamaşırları dışarıda kurutmak mümkün. Düşük sıcaklıklar bakteri ve mantar oluşumunu azaltıyor. Ancak çamaşırlar donmuş haldeyken kesinlikle katlanmamalıdır.

Uzmanlar, çamaşırların donmasını geciktirmek için yıkama sırasında deterjan gözüne çok az miktarda tuz eklenebileceğini belirtti.