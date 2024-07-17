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Bir ülke bu olayı konuşuyor 'Süper acılı' cips yiyen öğrenciler hastanelik oldu! 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi gerekiyor

17.07.2024 16:33
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir lisedeki 14 öğrenci "süper acılı" patates cipsi tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadaki tepkiler sonrası üretici firma kamuoyundan özür dilerken firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer aldığı öğrenildi.

Bir ülke bu olayı konuşuyor 'Süper acılı' cips yiyen öğrenciler hastanelik oldu! 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi gerekiyor

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Ota bölgesindeki Rokugo Koka Lisesi'nde 13 kız ve bir erkek öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısından şikayet etti. Yapılan araştırmada öğrencilerin "18+ körili cips" etiketli ve piyasada "süper acı" diye bilinen patates cipslerini okula getirdiği belirlendi.

Mide bulantısı ve karın ağrısı çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

CİPS ÜRETİCİSİ ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Cipsin üreticisi "Isoyama Corp." adlı şirket, sosyal medyadaki tepkiler sonrası kamuoyundan özür diledi. Üretici firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer alıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya cips
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