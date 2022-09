Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Rusya'ya katılma referandumu başladı!

Rus güçleri tarafından ele geçirilen bu bölgelerin, resmen Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya katılması için 27 Eylül’e kadar oy kullanılacağı bildirilirken, bu bölgelerin Ukrayna’nın nüfus, tarım arazileri, sanayi tesisleri ve kömür yatakları bakımından en zengin bölgeleri olması da yeniden gündeme geldi.

Türkiye ve ABD de dahil birçok ülke, sonuçlarını tanımayacağını açıklasa da, referandum dün başladı ve ilk gününde Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki seçmenlerin %20'si sandığa gitti. 27 Eylül’e kadar devam edecek referandumda katılımın en az yüzde 90 olması bekleniyor.

Cephe hattına yakın yerleşkelerde güvenlik sebebiyle, oy verme işlemleri evlerde yapılırken, diğer bölgelerde sandıklar kuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin de, referandumun ilk gününde sandık başına giderek oy kullandı.

Rusya Federasyonu’nun Rostok ve Moskova şehirlerinde ise, on binlerce insan sokağa döküldü. Referandumu destekleyen insanlar, diğer büyük şehirlerde de benzer mitingler düzenlediler.

İşte o görüntüler:

No, this is not a rally of #Russians against war and mobilization. These are Russian zombies in #Moscow holding a "We will not abandon our own" concert rally in support of fake referendums.



I wonder if the demonstrators will sign up for the front there? pic.twitter.com/xQ9XdkGvau