HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Rusya'ya katılma referandumu başladı!

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Rusya'ya katılma referandumu başladı!

24.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde düzenlenen, “Rusya’ya katılma referandumu” tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. 27 Eylül’e kadar süreceği açıklanan referandumun ilk gününde, seçmenlerin beşte birinin sandığa gittiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntüler ise büyük dikkat çekti.

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Rusya'ya katılma referandumu başladı!

Rus güçleri tarafından ele geçirilen bu bölgelerin, resmen Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya katılması için 27 Eylül’e kadar oy kullanılacağı bildirilirken, bu bölgelerin Ukrayna’nın nüfus, tarım arazileri, sanayi tesisleri ve kömür yatakları bakımından en zengin bölgeleri olması da yeniden gündeme geldi.

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ KATILDI

2022-09-23T104616Z_2002139760_RC2VMW909CVK_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-REFERENDUMS-CRIMEA

Türkiye ve ABD de dahil birçok ülke, sonuçlarını tanımayacağını açıklasa da, referandum dün başladı ve ilk gününde Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki seçmenlerin %20'si sandığa gitti. 27 Eylül’e kadar devam edecek referandumda katılımın en az yüzde 90 olması bekleniyor.

DONETSK LİDERİ DE OY KULLANDI

a

Cephe hattına yakın yerleşkelerde güvenlik sebebiyle, oy verme işlemleri evlerde yapılırken, diğer bölgelerde sandıklar kuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin de, referandumun ilk gününde sandık başına giderek oy kullandı.

MİTİNGLER DÜZENLENDİ

russia-referendum-rally-e1663944

Rusya Federasyonu’nun Rostok ve Moskova şehirlerinde ise, on binlerce insan sokağa döküldü. Referandumu destekleyen insanlar, diğer büyük şehirlerde de benzer mitingler düzenlediler.

İşte o görüntüler:

ASKERLER KAPI KAPI GEZDİ

y

Ülkenin işgal altındaki bazı bölgelerinde de Rus askerlerinin kapı kapı gezip referandum için oy toplamaya çalıştıkları iddia edildi. Bazı aileler, iki yerel "işbirlikçinin" iki Rus askeriyle birlikte oy pusulası vermek için dairelerine geldiğini söyledi. Bu iddia ve oylamayı yürüten silahlı adamların varlığının, Moskova'nın bunun özgür veya adil bir süreç olduğu konusundaki ısrarıyla çeliştiği düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üyelerin hepsi erkek! Tecavüz paylaşımı yapıyorlarÜyelerin hepsi erkek! Tecavüz paylaşımı yapıyorlar
Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildiKorkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi
Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlarKılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlar
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.