Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Rusya'ya katılma referandumu başladı!

Rus güçleri tarafından ele geçirilen bu bölgelerin, resmen Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya katılması için 27 Eylül’e kadar oy kullanılacağı bildirilirken, bu bölgelerin Ukrayna’nın nüfus, tarım arazileri, sanayi tesisleri ve kömür yatakları bakımından en zengin bölgeleri olması da yeniden gündeme geldi.

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ KATILDI

Türkiye ve ABD de dahil birçok ülke, sonuçlarını tanımayacağını açıklasa da, referandum dün başladı ve ilk gününde Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki seçmenlerin %20'si sandığa gitti. 27 Eylül’e kadar devam edecek referandumda katılımın en az yüzde 90 olması bekleniyor.

DONETSK LİDERİ DE OY KULLANDI

Cephe hattına yakın yerleşkelerde güvenlik sebebiyle, oy verme işlemleri evlerde yapılırken, diğer bölgelerde sandıklar kuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin de, referandumun ilk gününde sandık başına giderek oy kullandı.

MİTİNGLER DÜZENLENDİ

Rusya Federasyonu’nun Rostok ve Moskova şehirlerinde ise, on binlerce insan sokağa döküldü. Referandumu destekleyen insanlar, diğer büyük şehirlerde de benzer mitingler düzenlediler.

İşte o görüntüler:

No, this is not a rally of #Russians against war and mobilization. These are Russian zombies in #Moscow holding a "We will not abandon our own" concert rally in support of fake referendums.



I wonder if the demonstrators will sign up for the front there? pic.twitter.com/xQ9XdkGvau — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

ASKERLER KAPI KAPI GEZDİ

Ülkenin işgal altındaki bazı bölgelerinde de Rus askerlerinin kapı kapı gezip referandum için oy toplamaya çalıştıkları iddia edildi. Bazı aileler, iki yerel "işbirlikçinin" iki Rus askeriyle birlikte oy pusulası vermek için dairelerine geldiğini söyledi. Bu iddia ve oylamayı yürüten silahlı adamların varlığının, Moskova'nın bunun özgür veya adil bir süreç olduğu konusundaki ısrarıyla çeliştiği düşünülüyor.



