Birçok cinayette adı geçiyor... Fırat Delibaş adamlarıyla beraber yakalandı!

23 yıl önce İstanbul'un göbeğinde Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun öldürülmesinden sonra uzun süre aranan ve daha sonra da birçok soruşturmada adı geçen organize suç örgütü Fırat Delibaş, beraberindeki 5 adamla birlikte yakalandı.

O CİNAYETLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’yu 'tasarlayarak öldürme' suçundan bin 642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Esenyurt’ta bir adreste saklandığına dair ihbar aldı.

ADAMLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Delibaş'ın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Fırat Delibaş ile birlikte örgüt üyeleri C. B., Ş . D., N. Y., M. B. ve E. Y. gözaltına alındı.

BAŞKA SUÇTAN DA HAPİS CEZASI VARMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Delibaş hakkında 2019 yılında Güven Timleri Şube müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işlediği ve bu suçtan da 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

(DHA)

